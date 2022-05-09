Кредити під час війни: як каратимуть боржників

Кредитні канікули

За словами коробкової, компромісним рішенням є введення "кредитних канікул", надання можливості не обслуговувати кредити зараз для тих, хто в скрутному становищі, і можливості повернути кредит після війни.

Кредити по іпотеці

Іпотечний кредит потрібно оплачувати як зазвичай. Банк може піти назустріч і відстрочити оплату за рахунок кредитних канікул під час дії воєнного стану в Україні, але потім потрібно буде погасити борг.

Рішення про заборону банкам і небанківським фінансовим установам нараховувати штраф і пеню у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом Верховна Рада України прийняла 15 березня. Така норма діятиме під час воєнного стану і в 30-денний термін після дня його скасування. Також забороняється збільшувати процентну ставку за використання кредиту.

Що можуть робити кредитори

У той же час кредитори мають право нараховувати відсотки за користування кредитними коштами та інформувати про необхідність сплати як відсотків, так і основної суми боргу, зазначають у прес-службі Національного банку України.

"Кредитні канікули, при яких не нараховуються або частково нараховуються відсотки по кредиту, - це відстрочка сплати боргу, а не Його прощення. Також "кредитні канікули" - це право кредитора, а не його борг", - розповіли НБУ.

Банки самі визначають, як штрафувати боржників.

"Банки самостійно визначають оптимальний сценарій виходячи зі стану своїх боржників. На нашу думку, такий підхід найбільш ефективний, адже продемонстрував свій позитивний результат у 2020 році", — зазначили в Нацбанку.

Крім того, в НБУ підкреслюють: якщо позичальники мають фінансову можливість обслуговувати позики, то варто це робити. Тим, хто не може, рекомендують домовлятися безпосередньо з кредиторами про умови таких "канікул", а банкам - активніше пропонувати своїм клієнтам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або ті ж "кредитні канікули".