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Кредитные каникулы хотят отменить: что ждет украинцев

Понедельник 13 июля 2020 17:32
Кредитные каникулы хотят отменить: что ждет украинцев
Кредитные каникулы в Украине предлагают пересмотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В НБУ предлагают пересмотреть "кредитные каникулы"

В Национальном банке считают, что "кредитные каникулы" необходимо пересмотреть, поскольку карантин слишком затянулся и в банковской системе накапливается дисбаланс.

Об этом рассказала и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что изначально весной регулятор поддерживал "кредитные каникулы", но сейчас Украина уже перешла к адаптивному карантину и многие ограничения снимаются, поэтому пришло время пересмотреть подход и для банков.

Также Рожкова заявила, что не у всех должников, которые воспользовались "кредитными каникулами" начались проблемы с платежеспособностью из-за кризиса, вызванного пандемией.

Эксперт подчеркнула, что банки продолжают платить по депозитам и, таким образом, из финучреждений вымываются ликвидные деньги из-за административного регулирования.

Напомним, Минфин Украины расширил список банков для выплаты пенсий, зарплаты бюджетникам и пособий. Теперь украинцы смогут получать пенсии в 45 банках.

Ранее под дом бывшего главы НБУ Якова Смолия, который уволился из-за "политического давления", неизвестные подбросили гроб и похоронные венки. Смолий показал соответствующее фото и написал под ним "без комментариев".

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