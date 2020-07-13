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Кредитні канікули хочуть скасувати: що чекає на українців

Понеділок 13 липня 2020 17:32
Кредитні канікули хочуть скасувати: що чекає на українців
Кредитні канікули в Україні пропонують переглянути (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В НБУ пропонують переглянути "кредитні канікули"

У Національному банку вважають, що "кредитні канікули" необхідно переглянути, оскільки карантин занадто затягнувся і в банківській системі накопичується дисбаланс.

Про це розповіла в. о. голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що спочатку навесні регулятор підтримував "кредитні канікули", але зараз Україна вже перейшла до адаптивного карантину і багато обмежень знімаються, тому настав час переглянути підхід і для банків.

Також Рожкова заявила, що не у всіх боржників, які скористалися "кредитними канікулами" почалися проблеми з платоспроможністю через кризу, викликану пандемією.

Експерт підкреслила, що банки продовжують платити за депозитами і, таким чином, з фінустанов вимиваються ліквідні гроші через адміністративне регулювання.

Нагадаємо, Мінфін України розширив список банків для виплати пенсій, зарплати бюджетникам і допомоги. Тепер українці зможуть отримувати пенсії в 45 банках.

Раніше під будинок колишнього глави НБУ Якова Смолія, який звільнився за "політичного тиску", невідомі підкинули труну і похоронні вінки. Смолій показав відповідне фото і написав під ним "без коментарів".

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