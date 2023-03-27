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Krechet пояснив, чому деякі українці досі слухають російську попсу

Krechet висловився про українців, які слухають російську попсу (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний український артист Krechet, який приховує своє обличчя і справжнє ім'я, випустив альбом "RoboWave: The AI-Generated Album", де текст, музика, обкладинка та кліпи повністю створені штучним інтелектом. Таким чином, виконавець став першим в країні, хто здійснив такий перформанс.

У інтерв'ю Styler Krechet розповів, чому він обрав бути інкогніто, а також висловився про Потапа і російську попсу.

Чому ти приховуєш справжнє ім'я?

Деякі музиканти вибирають приховувати своє справжнє ім'я, щоб зберегти свою приватність або створити образ артиста. Це частина моєї мистецької стратегії та брендингу.

Про Потапа і його пісню "Волонтер"

Пісні про волонтерів можуть бути важливими та потрібними для підтримки тих, хто допомагає країні та робить світ кращим.

Кожен має право на свою думку та власний смак у музиці, тому важливо слухати та оцінювати пісні на основі власних переживань та вражень.

Хто з українських поп-артистів "бісить" найбільше?

Наразі я не маю жодного артиста, який би викликав у мене негативні емоції. Кожна людина має свої вподобання і смаки, які можуть відрізнятися від моїх. І це абсолютно нормально.

Krechet (фото: прес-служба артиста)

Чому деякі українці досі слухають російську попсу?

Можливо, для деяких людей російська поп-музика є звичною та зрозумілою, або вони не пов'язують її з політикою та війною.

Також можливо, що люди просто не бачать проблеми в слуханні музики з РФ.

Звісно, для мене слухати їхню (російську) музику неприйнятно.

Про "RoboWave: The AI-Generated Album"

Оскільки закоренілі поп-діви та постійні гості новорічних вогників і премій "для своїх або виїхали з країни, або здулися - маю гарну можливість дати свіжий та сучасний подих нашій поп-сцені.

Коли я почав працювати над цим релізом, то зрозумів, що композитори, автори текстів та дизайнери більше непотрібні. Це водночас прикольно та водночас лякає, що багато людей можуть залишитись без роботи. Четверта промислова революція, про яку писав Клаус Шваб, вже настала.

Слухайте пісні з "RoboWave: The AI-Generated Album" прямо зараз:

Garten of Banban

Huggy Wuggy

Wednesday Addams

Minecraft

Нагадаємо, днями Світлана Лобода відверто висловилася про Кіркорова, Ані Лорак та Повалій.

Також зірка розповіла, як її хотіли купити в Росії.

Тим часом співачка-зрадниця Ані Лорак сказала, чому не допомагатиме українцям, яких вбиває Росія.

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