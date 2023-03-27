Krechet выпустил альбом, созданный ШИ, и объяснил, почему некоторые украинцы до сих пор слушают российскую попсу

Популярный украинский артист Krechet, скрывающий свое лицо и настоящее имя, выпустил альбом "RoboWave: The AI-Generated Album", где текст, музыка, обложка и клипы полностью созданы искусственным интеллектом. Таким образом, исполнитель стал первым в стране, осуществившим такой перформанс.
В интервью Styler Krechet рассказал, почему он выбрал быть инкогнито, а также высказался о Потапе и российской попсе.
Некоторые музыканты выбирают скрывать свое настоящее имя, чтобы сохранить свою конфиденциальность или создать образ артиста. Это часть моей художественной стратегии и брендинга.
Песни о волонтерах могут быть важными и нужными для поддержки тех, кто помогает стране и делает мир лучше.
Каждый имеет право на свое мнение и вкус в музыке, поэтому важно слушать и оценивать песни на основе собственных переживаний и впечатлений.
Пока у меня нет ни одного артиста, который бы вызвал у меня негативные эмоции. Каждый человек имеет свои вкусы и вкусы, которые могут отличаться от моих. И это абсолютно нормально.
Krechet (фото: пресс-служба артиста)
Возможно, для некоторых людей российская поп-музыка привычна и понятна, или они не связывают ее с политикой и войной.
Также, возможно, люди просто не видят проблемы в слушании музыки из РФ.
Конечно, мне слушать их (российскую) музыку неприемлемо.
Поскольку закоренелые поп-дивы и постоянные гости новогодних огоньков и премий "для своих" либо уехали из страны, либо сдулись - имею хорошую возможность дать свежее и современное дыхание нашей поп-сцене.
Когда я начал работать над этим релизом, я понял, что композиторы, авторы текстов и дизайнеры больше не нужны. Это прикольно и одновременно пугает, что многие могут остаться без работы. Четвертая промышленная революция, о которой писал Клаус Шваб, уже наступила.
Слушайте песни из "RoboWave: The AI-Generated Album" прямо сейчас:
Garten of Banban
Huggy Wuggy
Wednesday Addams
Minecraft
Напомним, на днях Светлана Лобода откровенно высказалась о Киркорове, Ани Лорак и Повалий.
Также звезда рассказала, как ее хотели купить в России.
Между тем певица-предательница Ани Лорак сказала, почему не будет помогать украинцам, которых убивает Россия.