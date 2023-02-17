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"Заграйте бандури про батька Бандеру": Потап у новій пісні оспівав волонтерів

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П'ятниця 17 лютого 2023 14:13
"Заграйте бандури про батька Бандеру": Потап у новій пісні оспівав волонтерів Потап випустив нову пісню про волонтерів (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Олексій Потапенко показав відео на свою пісню про людей, які щоденно допомагають ЗСУ боронити нашу державу, створюючи для них надійний тил - про волонтерів.

Як Потап придумав цей трек і яка ідея у ньому закладена - читайте у нашому матеріалі нижче.

Олексій каже, що цю пісню він написав, коли вперше приїхав у "Добробат".

"Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого росіянами будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їх очі. І те, як зараз згуртувались мільйони українців, як кожен з них волонтерить і максимально допомагає, неймовірно надихає", - говорить артист.

"Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам - здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її. Абсолютно кожен зараз допомагає в міру своїх можливостей. Саме тому, що вся країна є волонтерами, тому що ніхто не залишається осторонь і не є байдужим, я знаю точно - Перемога вже близько! Пісня "Волонтер" - подяка кожному свідомому українцю", - додає Потап.

Додамо, що у відео зібрані кадри роботи благодійної організації "Добробат", члени якої допомагають українцям відбудовувати житло після обстрілів.

Їхні добрі справи надихають і захоплюють, викликають неймовірну гордість за єднання українців.

До слова, підтримати ініціативу "Добробат" фінансово може кожен за посиланням.

Нагадаємо, що не так давно Потапенко заспівав про Україну після перемоги.

Раніше ми писали, що у Росії діджей ввімкнув пісню Потапа та Насті під час звернення Путіна.

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