"Заграйте бандури про батька Бандеру": Потап у новій пісні оспівав волонтерів

Олексій Потапенко показав відео на свою пісню про людей, які щоденно допомагають ЗСУ боронити нашу державу, створюючи для них надійний тил - про волонтерів.

Як Потап придумав цей трек і яка ідея у ньому закладена - читайте у нашому матеріалі нижче.

Олексій каже, що цю пісню він написав, коли вперше приїхав у "Добробат".

"Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого росіянами будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їх очі. І те, як зараз згуртувались мільйони українців, як кожен з них волонтерить і максимально допомагає, неймовірно надихає", - говорить артист.

"Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам - здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її. Абсолютно кожен зараз допомагає в міру своїх можливостей. Саме тому, що вся країна є волонтерами, тому що ніхто не залишається осторонь і не є байдужим, я знаю точно - Перемога вже близько! Пісня "Волонтер" - подяка кожному свідомому українцю", - додає Потап.

Додамо, що у відео зібрані кадри роботи благодійної організації "Добробат", члени якої допомагають українцям відбудовувати житло після обстрілів.

Їхні добрі справи надихають і захоплюють, викликають неймовірну гордість за єднання українців.

До слова, підтримати ініціативу "Добробат" фінансово може кожен за посиланням.