7 країн, які змінилися до невпізнання за останні 100 років

За останнє століття світ пережив безліч змін: від великих політичних та соціальних трансформацій до технологічних досягнень. У цей період багато країн відчули кардинальні зміни, які часто ставали сюрпризом для їх громадян та світу в цілому.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 країн, які пережили несподівані трансформації за останні сто років.

Китай: від закритої імперії до економічного гіганта

Наприкінці XIX - на початку XX століття Китай перебував під впливом колоніальних держав і переживав численні внутрішні заворушення. Однак після Китайської революції 1949 року країна стала комуністичним режимом під керівництвом Мао Цзедуна.

Протягом останніх десятиліть Китай пережив масштабну економічну реформу, спричинену переходом до ринкової економіки. Тепер це одна з найбільших економік світу, що випереджає навіть США в багатьох аспектах.

Уроки ефективного розвитку Китаю здивували багатьох, оскільки країна вдало поєднала комуністичну політику з капіталістичними економічними методами. Численні китайські мегаполіси стали символами швидкого розвитку та модернізації.

Зображення Кантона, сучасного Гуанчжоу, у середині 19 сторіччя (зображення: Вікіпедія)

Індія: від британської колонії до незалежної держави

До середини XX століття Індія була частиною Британської імперії, що означало обмежені права та свободи для місцевого населення. Однак після тривалого періоду боротьби за незалежність під керівництвом таких лідерів, як Махатма Ганді, Індія здобула незалежність у 1947 році.

З того часу країна пройшла довгий шлях: від аграрної економіки до високотехнологічного лідера, зокрема в ІТ-сфері. Сьогодні Індія - одна з найбільших економік світу, і завдяки своїй молодій та чисельній робочій силі, країна продовжує демонструвати швидке зростання.

Водночас Індія зберігає свої багаті культурні традиції, які привертають увагу туристів зі всього світу. Її роль у глобальних процесах, зокрема в науці та технологіях, стає дедалі важливішою.

Бразилія: від аграрної країни до великої економіки

Бразилія протягом багатьох років була аграрною країною з домінуванням сільського господарства. Однак після Другої світової війни країна почала активно розвивати індустріальний сектор, створюючи численні робочі місця та забезпечуючи економічне зростання.

Бразилія стала важливим гравцем на світовій арені, зокрема в таких галузях, як сільське господарство та енергетика. Завдяки своєму розташуванню та багатим природним ресурсам, країна зуміла стати економічним лідером Латинської Америки.

Водночас Бразилія залишається культурно багатою, зі своїми унікальними традиціями, що залучають туристів з усього світу. Зміни в бразильській економіці і культурі зробили її однією з найважливіших країн на континенті.

І досі фавели є наслідком колишньої бразильської бідності (фото: Вікіпедія)

Венесуела: економічний крах та політичні проблеми

Венесуела була однією з найбагатших країн Латинської Америки на початку XXI століття завдяки своїм величезним запасам нафти. Однак через погану економічну політику, відсутність інвестицій та політичну нестабільність країна пережила глибоку економічну кризу, що призвела до спаду виробництва та масової еміграції.

Інфляція досягла рекордних рівнів, а нестача основних товарів стала звичайним явищем. Влада країни не змогла вжити ефективних заходів для подолання цих проблем, і сьогодні Венесуела залишається однією з найскладніших економічних ситуацій у світі.

Відсутність стабільності та бідність змусили мільйони венесуельців шукати кращого життя за кордоном. Цей занепад є трагічним прикладом того, як навіть багаті країни можуть зазнати величезних проблем через політичні та економічні помилки.

Південна Корея: від руїн до технологічного раю

Південна Корея в середині XX століття була зруйнована війною та бідністю. Однак за кілька десятиліть вона перетворилася на одну з найбільших економік світу, здатну конкурувати з розвиненими країнами.

Завдяки технологічним інноваціям та розвитку промисловості, країна стала світовим лідером у виробництві електроніки та автомобілів. Сьогодні Південна Корея відома не тільки своїми високими технологіями, але й культурними досягненнями, зокрема популярністю K-pop у всьому світі.

Величезний економічний прогрес зробив країну потужним гравцем на міжнародній арені. Модернізація Південної Кореї - це приклад того, як нація може відновитися після війни та створити високотехнологічне суспільство.

Сеул в 1950-і роки (фото: Вікіпедія)

Німеччина: від руїн до економічного чуда

Після Другої світової війни Німеччина була розділена на дві частини: Західну та Східну Німеччину. В умовах холодної війни країна переживала глибокі політичні та економічні розбіжності. Однак після падіння Берлінської стіни в 1989 році та об'єднання країни, Німеччина стала однією з найбільш розвинених країн Європи.

Економічне чудо, яке стало можливим завдяки активній промисловій політиці та розвитку нових технологій, дозволило Німеччині стати головним економічним і політичним гравцем у Європейському Союзі.

Німеччина є також важливим центром для науки і досліджень, а її компанії займають провідні позиції на світовому ринку. Ці зміни є результатом десятиліть інвестицій у технології та інфраструктуру.

Сирія: від квітучої країни до зони конфлікту

До початку громадянської війни в 2011 році Сирія була відносно стабільною країною з розвинутою економікою, зокрема в сільському господарстві та нафтовій галузі. Однак десятиліття політичних репресій, соціальної нерівності та економічних проблем призвели до масових протестів, які переросли в криваву війну.

Війна принесла величезні руйнування, і Сирія сьогодні є однією з найбільш постраждалих країн світу. Мільйони людей стали біженцями, а інфраструктура країни майже зруйнована.

Зараз Сирія є прикладом того, як важко країні відновитися після внутрішнього конфлікту та війни. Поки неясно, що з нею буде далі.

Зруйноване Алеппо (фото: Вікіпедія)