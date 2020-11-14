Кравчук рассказал, возможен ли карабахский сценарий событий на Донбассе

Украина должна серьезно проанализировать конфликт в Нагорном Карабахе, где война завершилась перемирием между Азербайджаном и Арменией с условиями ввода российских "миротворцев". В то же время проводить аналогию с ситуацией на Донбассе нельзя.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Политик отметил, что вопрос Карабаха для него является очень деликатным, так как "любой вывод или любая оценка так или иначе будет вмешательством во внутренние дела или Армении, или Азербайджана".

Он заявил, что Украине нужно проанализировать, "на основе каких оснований и на основе которой перспективы" Баку и Ереван заключили соглашение о прекращении боевых действий.

"Но хочу сказать о другом. Для меня важно, есть ли здесь аналогия с нашим Донбассом. Я скажу так, что по моему мнению прямой аналогии быть не может, но и ситуация, которая там сложилась, какие процессы происходили и чем они завершились, мы должны очень серьезно анализировать и делать выводы", - сказал Кравчук.

Также руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе обратил внимание на теме возможного ввода российских "миротворцев" на Донбасс, что сейчас активно обсуждают росСМИ.

"Может ли Россия ввести "миротворцев" на неконтролируемые территории Украины в "Л/ДНР"? Ну я думаю, что это был бы просто абсурд, потому что в данном случае произошел бы очень серьезный перекос в мировом масштабе! То есть Россия, которая ведет агрессию, но скрывает ее под ширмой, что это, мол, внутреннее дело Украины, тогда она бы вынуждена была бы влезть в прямую агрессию. То есть в данном случае произошла бы очень интересная вещь - агрессор становится миротворцем. Ну я в это не верю!" - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что аналогии с ОРДЛО в Украине не может быть также по причине происходящих уже 6 лет процессов. Так, на Донбассе "создан нормандский формат и работает минский процесс, то есть действует международная структура".

Видео: Кравчук рассказал о конфликте в Карабахе и войне на Донбассе

Напомним, согласно договоренностям между Баку и Ереваном, в Карабахе размещается российская миротворческая миссия. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах

Ранее сообщалось, что "РБК-Украина" стали известны новые детали мирного плана для Донбасса, предложенного Украиной в ТКГ.

Напомним, в предыдущем выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

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Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

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