Стали известны новые детали мирного плана для Донбасса, предложенного Украиной в ТКГ

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинская делегация в минской Трехсторонней контактной группе фактически представила первый детализированный план с 2015 года.

Об этом сообщает источник РБК-Украина, близкий к переговорному процессу.

Как рассказал собеседник издания, команда президента Владимира Зеленского за последние месяцы оказывала в рамках Нормандского и Минского форматов много конструктивных предложений для продвижения переговорного процесса. Они учтены при подготовке этого комплексного документа.

"При наличии действенного желания другой стороны он позволит наконец-то вернуть мирную жизнь на украинский Донбасс, обеспечив государственный суверенитет Украины", - подчеркивает источник.

В частности, в дополнениях содержится подробно проработаный процесс передачи Украине контроля над границей. Контролировать эту ситуацию должна ОБСЕ, начиная с первого этапа. Также будет создана подгруппа в ТКГ для обработки процедуры возвращения Украине контроля над границей. Возвращение границ под украинский контроль должно быть осуществлено до старта избирательной кампании в органы местного самоуправления на ныне оккупированных территориях Донбасса.

Одним из основных пунктов плана также является демилитаризация ОРДЛО. Она предусматривает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение и демобилизацию сражающихся пророссийских сил. Это будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

Также план предусматривает модель переходного правосудия, в которой прописаны правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, система защиты прав человека и детали амнистии.

Собеседник отметил, что утверждение законодательства Украины для внедрения этого плана должно быть синхронно с шагами России. В частности, речь идет об отмене ряда указов президента России Владимира Путина, включая упрощенный порядок выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Кроме этого, в плане прописан возврат имущества украинским физическим и юридическим лицам по результатам аудита текущего состояния активов. Это первый шаг перед остальными пунктами в экономической плоскости.

Напомним, в начале ноября украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов. При этом к таким выборам не нужно готовиться с чистого листа.