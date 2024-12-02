Красуня з "Євротуру". Як сьогодні виглядає акторка з українським корінням Мішель Трахтенберг

Мішель Трахтенберг народилася в родині іммігрантів: її батько мав німецьке походження, а мати була родом із Одеси, Україна.

Дівчина отримала запрошення на участь у серіалі "Всі мої діти", що стало важливим стартом в її кар'єрі. Після зйомок батьки актриси використали нові знайомства, щоб сприяти подальшому розвитку її кар'єри.

У дитинстві Мішель знялася в кількох популярних молодіжних фільмах, таких як "Багатенький Річі" та "Інспектор Гаджет".

У 15 років виконала роль у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", завдяки чому здобула популярність.

Справжня слава прийшла до неї після виходу молодіжної комедії "Євротур" у 2004 році, де вона зіграла сестру-близнюка одного з головних героїв. Ця роль принесла їй статус секс-символу 2000-х років, особливо після запам’ятовуваної сцени на пляжі.

Мішель Трахтенберг (фото: Кіноріум)

Після успіху "Євротуру" Мішель продовжила зніматися, зокрема, у серіалах. Найвизначнішою стала її роль Джорджини Спаркс у популярному проєкті "Пліткарка" з 2008 до 2021 року. Проте саме ця роль стала останнім великим досягненням в її кар’єрі. Надалі актриса брала участь у зйомках інших проєктів, але вони вже не мали такого резонансу.

З 2016 року зосередилась переважно на участі в серіалі "Пліткарка". Вона віддала перевагу світському життю, рідко з'являючись на екранах і насолоджуючись спілкуванням із модною тусовкою.

Мішель Трахтенберг і Пенн Беджлі (фото: Кіноріум)

Особисте життя актриси теж склалося непросто. Мішель мала стосунки з різними акторами та моделями, проте жоден із романів не привів до створення сім'ї.

Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

На даний момент актрисі 38 років, вона не має ані чоловіка, ані дітей. Вона досі відвідує заходи зі знаменитостями, але залишається для багатьох відомою завдяки ролі в "Євротурі".

Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Зовнішній вигляд актриси викликав численні обговорення в мережі. Мішель помітно змінилася, і юзери відзначають, що вона виглядає не надто "свіжо". Швидше за все, наслідки бурхливого світського життя, а можливо, і пристрасть до шкідливих звичок, вплинули на її зовнішність.

Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)