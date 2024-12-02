Красавица из "Евротура". Как сегодня выглядит актриса с украинскими корнями Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг родилась в семье иммигрантов: ее отец имел немецкое происхождение, а мать была родом из Одессы, Украина.

Девушка получила приглашение на участие в сериале "Все мои дети", что стало важным стартом в ее карьере. После съемок родители актрисы использовали новые знакомства, чтобы способствовать дальнейшему развитию ее карьеры.

В детстве Мишель снялась в нескольких популярных молодежных фильмах, таких как "Богатенький Ричи" и "Инспектор Гаджет".

В 15 лет исполнила роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров", благодаря чему получила известность.

Настоящая слава пришла к ней после выхода молодежной комедии "Евротур" в 2004 году, где она сыграла сестру-близнеца одного из главных героев. Эта роль принесла ей статус секс-символа 2000-х годов, особенно после запоминающейся сцены на пляже.

Мишель Трахтенберг (фото: Кинориум)

После успеха "Евротура" Мишель продолжила сниматься, в частности, в сериалах. Самой выдающейся стала ее роль Джорджины Спаркс в популярном проекте «Сплетница» с 2008 по 2021 год. Однако именно эта роль стала последним большим достижением в ее карьере. В дальнейшем актриса участвовала в съемках других проектов, но они уже не имели такого резонанса.

С 2016 года сосредоточилась преимущественно на участии в сериале «Сплетница». Она отдала предпочтение светской жизни, редко появляясь на экранах и наслаждаясь общением с модной тусовкой.

Мишель Трахтенберг и Пенн Бэджли (фото: Кинориум)

Личная жизнь актрисы тоже сложилась непросто. Мишель имела отношения с разными актерами и моделями, однако ни один из романов не привел к созданию семьи.

Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

На данный момент актрисе 38 лет, она не имеет ни мужа, ни детей. Она до сих пор посещает мероприятия со знаменитостями, но остается для многих известной благодаря роли в "Евротуре".

Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Внешний вид актрисы вызвал многочисленные обсуждения в сети. Мишель заметно изменилась, и юзеры отмечают, что она выглядит не слишком "свежо". Скорее всего, последствия бурной светской жизни, а возможно, и пристрастие к вредным привычкам, повлияли на ее внешность.

Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)