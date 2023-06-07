Красуня-блогерка, молодша за чоловіка на 20 років. Що відомо про дружину Сергія Реброва (фото)

Хто така Анна Реброва

Дружині футболіста 34 роки. Із Сергієм вони одружилися у 2016 році, що стало його другим шлюбом. За час сумісного життя пара народила двоє синів: дворічного Олександра та п'ятирічного Микиту.

Сім'я Ребрових разом із синами (фото: instagram.com/annarebrova31)

Як пишуть ЗМІ, за професію Реброва - психолог. Проте якщо зараз поглянути на її діяльність, від психології Анна відійшла.

Натомість вона активно веде свій канал на YouTube. Його було створено ще у 2021 році, проте відео почали з'являтися лише рік тому. Наразі канал налічує трохи більше ніж 4 000 підписників.

Як пише сама Анна, канал - це відеоблог про її життя, тому й контент відповідний.

Дівчина ділиться із підписниками простими рецептами, своїми тренуваннями, порадами з психології. Крім того, вона бере інтерв'ю у дружин футболістів і самих спортсменів. Серед них: Марія Гусєва, подружжя Ярмоленків і, звісно, Сергій Ребров.

А ще багато відео про життя в Дубай, адже Сергій Ребров певний час тренував команду "Аль-Айн" з ОАЕ.

Крім YouTube, Анна веде сторінку в Instagram, де зібрала вже майже 12 000 підписників. Там вона ділиться світлинами та короткими відео зі свого життя. А найбільше дружина Реброва любить фото в купальниках.

Анна Реброва (фото: instagram.com/annarebrova31)