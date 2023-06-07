Ребров офіційно став головним тренером збірної України: хто в штабі фахівця

Українська асоціація футболу оголосила про призначення Сергія Реброва новим постійним керманичем національної команди України. Презентація тренера відбулася в столичному Будинку футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

49-річний фахівець погодився працювати зі збірною України. "Синьо-жовті" залишалися без головного тренера з 31 грудня, коли закінчилася угода з Олександром Петраковим.

Ребров уклав із асоціацією контракт на 3 роки. До свого тренерського штабу він запросив Вісенте Гомеса, Альберто Босха, Рустама Худжамова та Гліба Платова. Перший матч на чолі команди український тренер проведе 12 червня – спаринг проти збірної Німеччини.

У червні на збірну України чекають два поєдинки кваліфікації до Євро-2024. Зі збірною Північної Македонії "синьо-жовті" зустрінуться 16 червня у Скоп'є, а проти Мальти зіграють у словацькій Трнаві 19 червня.

Хто такий Сергій Ребров

Колишній нападник збірної України, київського "Динамо", лондонського "Тоттенхема" та низки інших команд. Першим забив 100+ м'ячів у Вищій лізі/УПЛ. Тренерську кар'єру розпочав у 2009 році.

Старував асистентом у молодіжному складі "Динамо". У 2014-2017 рр. працював із першою командою і завоював 2 чемпіонські титули, два Кубка України та Суперкубок України-2016. Пізніше тренував аравійський "Аль-Ахлі", тричі зробив чемпіоном Угорщини "Ференцварош" і привів до золотих медалей "Аль-Айн".

Позафутбольне захоплення Реброва – радіоспорт. Одружений вдруге, має трьох синів. До переліку нефутбольних відзнак тренера входять державні ордени "За заслуги" та "За мужність".