Красавица-блогер, младше мужа на 20 лет. Что известно о жене Сергея Реброва (фото)

Кто такая Анна Реброва

Жене футболиста 34 года. С Сергеем они поженились в 2016 году, что стало его вторым браком. За время совместной жизни пара родила двое сыновей: двухлетнего Александра и пятилетнего Никиту.

Семья Ребровых вместе с сыновьями (фото: instagram.com/annarebrova31)

Как пишут СМИ, по профессии Реброва - психолог. Однако, если сейчас просмотреть на ее деятельность, от психологии Анна отошла.

Она активно ведет свой канал на YouTube. Он был создан еще в 2021 году, однако видео начали появляться только год назад. В настоящее время канал насчитывает чуть более 4 000 подписчиков.

Как пишет сама Анна, канал - это видеоблог о ее жизни, потому и контент соответствующий.

Девушка делится с подписчиками простыми рецептами, своими тренировками, советами по психологии. Кроме того, она берет интервью у жен футболистов и самих спортсменов. Среди них: Мария Гусева, супруги Ярмоленко и, конечно, Сергей Ребров.

А еще много видео о жизни в Дубай, ведь Сергей Ребров некоторое время тренировал команду "Аль-Айн" из ОАЭ.

Кроме YouTube, Анна ведет страницу в Instagram, где собрала уже почти 12 000 подписчиков. Там она делится фотографиями и короткими видео из своей жизни. А больше всего жена Реброва любит фото в купальниках.

Анна Реброва (фото: instagram.com/annarebrova31)