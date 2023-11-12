"Красуні, як сестри". Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою

Як виглядає мама Ірини Федишин

Нещодавно виконавиця повернулася з родиною з Брюсселю, де Ірина проводила благодійні концерти, на яких їй вдалося зібрати кошти на 100 дронів камікадзе для військових.

Першим ділом знаменитість вирішила зустрітися з красунею-мамою та прогулятися Львовом.

Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Домовилися сьогодні з мамою зустрітися у центрі Львова, трохи прогулятися містом і провести час разом. коли я побачила маму, то була в шоці: як так можна було, не змовляючись, двом одинаково одягнутися? Відчуваємо одна одну на відстані", - підписала публікацію співачка.

Також вона поцікавилася у прихильників, чи схожі вони з мамою, на їхню думку.

Прихильники відповіли

Фанати у захваті від зовнішнього вигляду як артистки, так і її матері. Вони стверджують, що Леся Федишин виглядає молодо і її легко можна було б прийняти за сестру зірки. Під дописом вони засипали обох жінок компліментами.

Ірина Федишин з мамою (фото: instagram.com/irynafedyshyn)