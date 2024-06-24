Красунчики-актори з нульових: що з ними стало (фото)

Пам'ятаєте, як вирізали їхні фотографії з журналів і дивилися на них закоханими очима?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, який вигляд мають кумири 2000-х сьогодні.
Справжнє ім'я актора - Павло Томаш Василевський. Народившись у родині польських емігрантів у Нью-Джерсі, він до 16 років щорічно їздив на історичну батьківщину, завдяки чому вільно володіє польською мовою.
Свою акторську кар'єру Пол почав наприкінці 1990-х років. Проривною для нього стала роль у серіалі "Спрямовуючий світло", яку він отримав ще в старшій школі.
Уже будучи студентом університету, Веслі вирішив кинути навчання заради акторської кар'єри.
Справжня зіркова слава прийшла до нього з головною роллю в серіалі "Щоденники вампіра", який вийшов на екрани у 2009 році.
Пол Веслі (фото: кадр з фільму)
Актор був двічі одружений, але обидва шлюби розпалися. Наразі Веслі зустрічається з моделлю Наталі Кукенбург.
Пол Веслі (фото: instagram.com/paulwesley)
Чад Майкл Мюррей став знаменитим на початку 2000-х завдяки ролям у популярних серіалах "Дівчата Гілмор" і "Бухта Доусона".
Гарненький блондин, який почав кар'єру як манекенник, миттєво підкорив серця багатьох дівчат.
Чад Майкл Мюррей (фото: кадр з серіалу)
Сьогодні Чада можна і не впізнати з першого погляду - його хлоп'яче обличчя змужніло і поросло щетиною.
З 2014 року він одружений із Сарою Ремер, з якою разом знімався у фільмі "Обрані", і разом вони виховують трьох дітей.
Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)
Кар'єра Міллера почалася в продюсерському відділі Paramount, але його акторський шлях був довгим і тернистим.
Протягом чотирьох років він відвідував кастинги, не отримуючи пропозицій. Лише наприкінці 1990-х йому стали давати епізодичні ролі.
Проривом став 2005 рік, коли він зіграв головну роль у серіалі "Втеча".
Вентворт Міллер (фото: кадр з серіалу)
Сьогодні Міллер знімається рідше, а у 2021 році у нього діагностували аутизм.
Вентворт Міллер (фото: instagram.com/officialwentworthmiller)
Том Веллінг став відомий завдяки ролі Кларка Кента в телесеріалі "Таємниці Смолвіля".
Сіроокий красень із яскраво вираженими вилицями завоював серця глядачок і залишався на екрані в цій ролі цілих 10 років.
Однак його подальша кінокар'єра не змогла повторити успіх серіалу.
Том Веллінг (фото: кадр з серіалу)
Роботи у Веллінга були (і є), але досягти колишньої популярності з новими проектами йому не вдалося.
До того ж від його гострих вилиць не залишилося і сліду - Том злегка погладшав і тепер може похвалитися хіба що круглими щічками.
З 2014 року актор зустрічається з Джесікою Роуз Лі. У 2019 році вони узаконили свої стосунки і зараз виховують двох синів: Томсона і Рокліна.
Том Веллінг (фото: instagram.com/tomwelling)
Майло Вентімілья домігся справжньої слави завдяки ролі в серіалі "Герої", що йшов з 2006 по 2010 роки.
Але й до цього в актора були успішні проєкти, включно з "Дівчатами Гілмор", де він вперше зіграв головну роль.
Майло Вентімілья (фото: кадр з серіалу)
Його особисте життя було сповнене романами, але весілля так і не сталося. Нині Майло активно продовжує зніматися і займається продюсерською діяльністю.
Майло Вентімілья (фото: instagram.com/miloanthonyventimiglia)
Головною роллю у фільмографії актора стала його робота в серіалі "Декстер", де він втілив образ соціопата, що розправляється з убивцями та іншими злочинцями, які уникли правосуддя.
Серіал виходив з 2006 по 2013 роки, і пізніше було оголошено про його продовження. Прем'єра мінісеріалу "Декстер: Нова кров" відбулася 7 листопада 2021 року, і Голл знову повернувся до своєї культової ролі.
Майкл С. Холл (фото: кадр з серіалу)
Актор був одружений зі своєю партнеркою по серіалу "Декстер", актрисою Дженніфер Карпентер, але пара розлучилася.
З 2016 року він перебуває у стосунках з редакторкою і письменницею Морган МакГрегор.
Майкл С. Холл (фото: Вікіпеді)
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