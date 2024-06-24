Красунчики-актори з нульових: що з ними стало (фото)

Пол Веслі, 41 рік

Справжнє ім'я актора - Павло Томаш Василевський. Народившись у родині польських емігрантів у Нью-Джерсі, він до 16 років щорічно їздив на історичну батьківщину, завдяки чому вільно володіє польською мовою.

Свою акторську кар'єру Пол почав наприкінці 1990-х років. Проривною для нього стала роль у серіалі "Спрямовуючий світло", яку він отримав ще в старшій школі.

Уже будучи студентом університету, Веслі вирішив кинути навчання заради акторської кар'єри.

Справжня зіркова слава прийшла до нього з головною роллю в серіалі "Щоденники вампіра", який вийшов на екрани у 2009 році.

Пол Веслі (фото: кадр з фільму)

Актор був двічі одружений, але обидва шлюби розпалися. Наразі Веслі зустрічається з моделлю Наталі Кукенбург.

Пол Веслі (фото: instagram.com/paulwesley)

Чад Майкл Мюррей, 42 роки

Чад Майкл Мюррей став знаменитим на початку 2000-х завдяки ролям у популярних серіалах "Дівчата Гілмор" і "Бухта Доусона".

Гарненький блондин, який почав кар'єру як манекенник, миттєво підкорив серця багатьох дівчат.

Чад Майкл Мюррей (фото: кадр з серіалу)

Сьогодні Чада можна і не впізнати з першого погляду - його хлоп'яче обличчя змужніло і поросло щетиною.

З 2014 року він одружений із Сарою Ремер, з якою разом знімався у фільмі "Обрані", і разом вони виховують трьох дітей.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

Вентворт Міллер, 52 роки

Кар'єра Міллера почалася в продюсерському відділі Paramount, але його акторський шлях був довгим і тернистим.

Протягом чотирьох років він відвідував кастинги, не отримуючи пропозицій. Лише наприкінці 1990-х йому стали давати епізодичні ролі.

Проривом став 2005 рік, коли він зіграв головну роль у серіалі "Втеча".

Вентворт Міллер (фото: кадр з серіалу)

Сьогодні Міллер знімається рідше, а у 2021 році у нього діагностували аутизм.

Вентворт Міллер (фото: instagram.com/officialwentworthmiller)

Том Веллінг, 47 років

Том Веллінг став відомий завдяки ролі Кларка Кента в телесеріалі "Таємниці Смолвіля".

Сіроокий красень із яскраво вираженими вилицями завоював серця глядачок і залишався на екрані в цій ролі цілих 10 років.

Однак його подальша кінокар'єра не змогла повторити успіх серіалу.

Том Веллінг (фото: кадр з серіалу)

Роботи у Веллінга були (і є), але досягти колишньої популярності з новими проектами йому не вдалося.

До того ж від його гострих вилиць не залишилося і сліду - Том злегка погладшав і тепер може похвалитися хіба що круглими щічками.

З 2014 року актор зустрічається з Джесікою Роуз Лі. У 2019 році вони узаконили свої стосунки і зараз виховують двох синів: Томсона і Рокліна.

Том Веллінг (фото: instagram.com/tomwelling)

Майло Вентімілья, 46 років

Майло Вентімілья домігся справжньої слави завдяки ролі в серіалі "Герої", що йшов з 2006 по 2010 роки.

Але й до цього в актора були успішні проєкти, включно з "Дівчатами Гілмор", де він вперше зіграв головну роль.

Майло Вентімілья (фото: кадр з серіалу)

Його особисте життя було сповнене романами, але весілля так і не сталося. Нині Майло активно продовжує зніматися і займається продюсерською діяльністю.

Майло Вентімілья​​​​​​​ (фото: instagram.com/miloanthonyventimiglia)

Майкл С. Холл, 53 года

Головною роллю у фільмографії актора стала його робота в серіалі "Декстер", де він втілив образ соціопата, що розправляється з убивцями та іншими злочинцями, які уникли правосуддя.

Серіал виходив з 2006 по 2013 роки, і пізніше було оголошено про його продовження. Прем'єра мінісеріалу "Декстер: Нова кров" відбулася 7 листопада 2021 року, і Голл знову повернувся до своєї культової ролі.

Майкл С. Холл​​​​​​​ (фото: кадр з серіалу)

Актор був одружений зі своєю партнеркою по серіалу "Декстер", актрисою Дженніфер Карпентер, але пара розлучилася.

З 2016 року він перебуває у стосунках з редакторкою і письменницею Морган МакГрегор.

Майкл С. Холл​​​​​​​ (фото: Вікіпеді)