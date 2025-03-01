Красунчик-поліцейський Круз Кастільо з серіалу "Санта-Барбара": як живе і виглядає актор

Він підкорив серця мільйонів глядачок своєю харизмою, мужністю та пристрасною історією кохання з Іден Кепвелл у 2137-серійній мильній опері "Санта Барбара". Красунчик-поліцейський Круз Кастільо із культового серіалу був одним із найяскравіших персонажів 80-х і 90-х.
Але як живе актор Ей Мартінес, який зіграв цю роль, і як він виглядає сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Круз Кастільо - один із головних персонажів культового американського серіалу "Санта-Барбара".
Він - привабливий, хоробрий і принциповий поліцейський, що часто створює йому проблеми у стосунках з оточенням.
Його романтична лінія з Іден Кепвелл (у виконанні Марсі Уокер) стала однією з найяскравіших у всій мильній опері, за нею з захопленням стежили мільйони глядачів по всьому світу. Ба більше, почуття героїв на екрані ледве не стали реальністю.
Актор Ей Мартінес, який на той час був одружений, зізнався, що під час зйомок закохався в партнерку. Проте йому вдалося впоратися з цими емоціями й зберегти шлюб.
До слова, культовий серіал "Санта-Барбара" виходив на екрани в США з 1984 по 1993 рік, а роль Круза Кастільо стала знаковою для Ея Мартінеса, принісши йому світову популярність. Сам актор вважає цей проєкт найкращим у своїй кар'єрі.
За десятиліття в індустрії Мартінес знявся у понад 100 ролях, переважно в серіалах. Після "Санта-Барбари" він з'явився в хітовому проєкті "Головний госпіталь", де зіграв гангстера Роя Де Люкка.
У 2008 році виконав роль Роя Монтеса в серіалі "Одне життя, щоб жити" на ABC, а незабаром засвітився в популярному детективі "Касл".
З 2012 по 2016 рік брав участь у телевізійному вестерні "Лонгмайер", а у 2013 році поповнив свою фільмографію роботами в стрічках "Джиммі Пікард" і "Прокляття Чакі".
Нове дихання його кар'єра отримала у 2018 році, коли він зіграв техаського шерифа в серіалі "Королева Півдня".
Останньою помітною роботою стала роль майстра Пакку в адаптації "Аватар: Останній захисник" (2024).
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