Погода в Карпатах: есть угроза схода лавин
Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Синоптики рассказали, какая сегодня погода в Карпатах. Есть угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в горах Ивано-Франковской области, 2-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Отметим, сегодня в Закарпатской и Львовской областях переменная облачность. Температура воздуха днем составит +4+7, а ночью 0-2.