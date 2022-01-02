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Погода в Карпатах: есть угроза схода лавин

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Карпаты, Воскресенье 02 января 2022 09:39
Погода в Карпатах: есть угроза схода лавин Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какая сегодня погода в Карпатах. Есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в горах Ивано-Франковской области, 2-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня в Закарпатской и Львовской областях переменная облачность. Температура воздуха днем составит +4+7, а ночью 0-2.

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