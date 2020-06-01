Красота Киева не нужна: вандалы испортили клумбу в парке "Победа"

Выходные в киевском парке "Победа" закончились печально. Дело в том, что вандалы испортили красивую клумбу. Они украли цветы цинерарии, сломали карту, вырвали мох на конструкциях, а также изуродовали вход в нору кролика.

Сотрудники парка просят посетителей бережно относиться к цветочным композициям и не топтаться там, где запрещено.

"Насколько же нужно быть не воспитанным, чтобы творить такой беспорядок? Цените человеческий труд, ведь мы создавали эту красоту для наслаждения и положительных эмоций", - заявили в КП УЗН Днепровского района на своей странице в Facebook.

В Киеве вандалы испортили цветочную клумбу в парке Победа (фото: facebook.com/dniprouzn)

Стоит отметить, что данная цветочная композиция по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" открылась 28 мая.

В Киеве вандалы испортили цветочную клумбу в парке Победа (фото: facebook.com/dniprouzn)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Мне кажется табличка "Увага ведеться відеоспостереження" хотя бы на центральной алее была бы эффективнее;

К сожалению, жлобов понаехало очень много и красота Киева им не нужна;

Задолбало это быдло. Нет разницы - это приезжие или свои. Ну неужели совсем нет совести, люди делают для нас красоту, а другие вовсе не люди это все гадят. Охрана и большие штрафы в пользу парка;

Боже, почему же так стыдно за этих нелюдей!?? Мой ребенок получил море удовольствия от прогулки по парку, от героев любимой сказки, что говорить, взрослые поражены такой красотой, но не прошло и недели... Очень обидно! Благодарю вас за ваш труд и красоту, которую вы создаете! А вандалов бог уже наказал, отсутствием мозговой деятельности!!!

Сочувствую! Так жаль затраченного труда. Неужели нельзя просто гулять в парке, не делая вреда;

Дикари, что такое делают, не читают Facebook. А вообще, писали, что в парке есть охрана. Не такой он уже большой чтобы охрана не заметила вандализм, если бы добросовестно выполняла свои обязанности;

Это ужасно, что произошло. Какие дебилы живут рядом с нами. Думаю, что киевляне так не могли поступить. Это какие-то заезжие гастролеры. Чтобы им отсохли руки!

Жалко ваш труд, закатайте все в бетон, так как этот народ того стоит;

Мы с детьми вчера приехали в парк, тьма народу было, все толкутся на этих зонах, мы думали тоже сделать фото, на что ребенок сказал "я просто посмотрю"... Там народ без печали, топчутся ради своего удовольствия, то бишь фото... как дикие... печально...

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Киеве вандалы разгромили новый парк.

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