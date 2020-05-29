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В Киеве вандалы разгромили новый парк: убытки на десятки тысяч гривен

STYLERЖизнь    29.05.2020 - 12:21
В Киеве вандалы разгромили новый парк: убытки на десятки тысяч гривен
В Киеве вандалы разгромили парк (Коллаж РБК-Украина)

Неизвестные уничтожили зону отдыха для любителей игры в шахматы

В Киеве вандалы разгромили новый парк в Дарницкой районе. Злоумышленники разбили новые столы для игры в шахматы, которые совсем недавно установили в фитнес-парке возле озера Лебединое.

В Дарницком районе столицы, возле озера Лебединое строят новый фитнес-парк для местных жителей. Совсем недавно там установили большие столы из бетона для игры в шахматы, но в ночь на 28 мая неизвестные разгромили зону отдыха и спорта.

Как рассказали местные жители, инцидент произошел прошлой ночью и люди стали требовать от властей усилить патрулирование зоны отдыха, пишет издание "Сегодня". Стоит отметить, что зона с шахматными столами находится недалеко от районного управления Дарницкого района.

В Киеве вандалы разгромили новый парк: убытки на десятки тысяч гривен

В Киеве вандалы разгромили новый парк: убытки на десятки тысяч гривен

В Киеве вандалы разгромили новый парк: убытки на десятки тысяч гривен

Вандалы разгромили новый парк в Киеве (Фото: facebook.com/Олег-Попенко)

Инцидент уже прокомментировали в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" и отметили, что это не первый акт вандализма в новом парке.

"Парк возле озера "Лебединое" только строится, продолжается первая очередь, а мы уже имеем случаи вандализма. Столы для игры в шахматы, которые не так давно там установили, они изготовлены из бетона. Стоимость одного стола – около 10 000 гривен. Жаль, что, пытаясь создать комфортное пространство для отдыха, мы постоянно сталкиваемся с подобными случаями, и не только в "Лебедином" – разрисовывают лавочки и урны, портят баннеры, воруют цветы с клумб", - рассказал и. о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины.

А также рассказывали о том, что в Одесской области взорвался снаряд Второй мировой войны.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины парквандализм
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