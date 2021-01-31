Красное вино: ученые расставили все точки над "і" относительно вреда и пользы

Красное вино в последнее время попало под пристальное исследование ученых и споры о пользе и вреде этого напитка не утихают. С одной стороны, вино – алкогольный напиток, который вреден, с другой – в его состав входят полезные вещества, которые весьма нужны для организма.
Ученые отмечают, что красное вино производят из красного винограда, в котором содержится мощный антиоксидант ресвератрол. Как сообщает Ukr.Media, это вещество имеет противовоспалительные свойства, регулирует уровень липидов, понижает окислительный стресс для организма и снижает риск многих заболеваний. Ежедневная безопасная доза красного вина – не более одного бокала. Такое количество способно благотворно влиять на организм и не принести особого вреда.
Сердечно-сосудистая система. Умеренное употребление вина снижает риск развития ишемической болезни сердца. Сухое вино повышает эластичность сосудов, расширяет их, уменьшает вязкость крови и уровень "плохого" холестерина. Все это предупреждает сердечные приступы.
Кишечник. Соединения, которые есть в вине, действуют на желудок, как пребиотики. Они способствуют увеличению количества полезных бактерий, восстанавливают микрофлору кишечника и нормализуют пищеварение.
Диабет второго типа. Этанол, который содержится в красном вине, берет участие в метаболизме глюкозы. Умеренное употребление напитка за ужином полезно для самочувствия больных диабетом.
Гипертония. Антиоксиданты виноградного вина понижают артериальное давление, повышают уровень "хорошего" холестерина. Злоупотребление вином может вызывать проблемы с сердечным ритмом и даже гипертонический криз.
Инсульт. Ресвератрол защищает от нарушений центральной нервной системы и нарушений мозга в результате приступа. Красное вино стоит пить даже после инсульта – снимает воспаление, и останавливает гибель клеток. Но употреблять его можно только после консультации с врачом.
Нарушение зрения. В вине содержатся мощные антиоксиданты, которые предупреждают серьезные заболевания глаз.
Онкология. Алкогольный напиток из темных сортов винограда снижает риск развития рака молочных желез, простаты и легких. Это связано с тем, что ресвератрол тормозит окислительные процессы, останавливает распространение злокачественных клеток и приводит к их гибели.
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