Безопасной дозы не существует: медики сделали важное заявление об алкоголе

Медики сделали важное заявление об алкоголе (Фото: freepik.com)

Алкоголь становится частой причиной проблем со здоровьем и даже небольшая доза спиртного не может быть безопасной. Однако современная жизнь не предполагает полного отказа от горячительных напитков, а ученые утверждают, что бокал вина зимой даже полезен.

Специалисты рассказали, какие правила при употреблении алкоголя помогут уберечь здоровье и избавить от многих неприятных последствий. Об этом пишет "Живи активно".

Если вы решили употребить алкоголь, то эксперты советуют делать это сознательно – не закусывать без меры и обязательно добавить в рацион воду, чтобы избежать обезвоживания.

Среди всех алкогольных напитков отдавайте предпочтение красному вину, так как в нем в отличие от других спиртных напитков, содержатся полезные вещества. Например, ресвератрол, который благоприятно влияет на сердце и бережет кровеносные сосуды от повреждений. Также он понижает холестерин и снижает риск образования тромбов. Но оправдывать свою любовь к вину ресвератролом не стоит – он также содержится и в виноградной шкурке, а значит можно пить виноградный сок или есть виноград целиком.

Не стоит есть активированный уголь перед употреблением алкоголя. Этот лайфхак очень популярен и даже выглядит логично, однако никаких научных доказательств этому нет. Есть небольшое клиническое исследование, которые показывает, что взаимосвязь отсутствует полностью и эффекта от активированного угля нет совершенно. Алкоголь быстро всасывается в желудке и уголь его совершенно не останавливает.

Пейте обычную воду, в большом количестве. У алкоголя есть мочегонный эффект и нужно постоянно пополнять водный баланс необходимо. Вода поможет избежать дегидратации и потенциально снизит количество выпитого спиртного.

Не пейте алкоголь на голодный желудок. И помните – углеводная пища способна уменьшить интоксикацию организма и справляется с этим лучше, чем белковая еда.

Не смешивайте алкоголь с газированными напитками. С такими добавками алкоголь еще быстрее всасывается в кровь и быстрее дает ощущение опьянения. Если очень нужно – соединяйте спиртное с фруктовыми соками или водой.

Никакая таблетка не избавит человека от последствий чрезмерного употребления алкоголя. Самый лучший способ, чтобы их избежать – употреблять сбалансированную пищу и не перебирать с количеством алкоголя.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог заявил, что полный отказ от алкоголя вредит здоровью.

А также рассказывали о том, что эксперты объяснили, с чем алкоголь категорически нельзя сочетать.