Червоне вино: вчені розставили всі крапки над "і" щодо шкоди і користі

Червоне вино останнім часом потрапило під пильне дослідження вчених і суперечки про користь і шкоду цього напою не вщухають. З одного боку, вино – алкогольний напій, який шкідливий, з іншого – до його складу входять корисні речовини, які дуже потрібні для організму.

Вчені відзначають, що червоне вино виробляють з червоного винограду, в якому міститься потужний антиоксидант ресвератрол. Як повідомляє Ukr.Media, це речовина, що має протизапальні властивості, регулює рівень ліпідів, знижує окислювальний стрес для організму і знижує ризик багатьох захворювань. Щоденна безпечна доза червоного вина – не більше одного келиха. Така кількість здатна цілюще впливати на організм і не принести особливої шкоди.

Яку користь принесе здоров'ю помірне вживання червоного вина

Серцево-судинна система. Помірне вживання вина знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Сухе вино підвищує еластичність судин, розширює їх, зменшує в'язкість крові та рівень "поганого" холестерину. Все це попереджає серцеві напади.

Кишківник. З'єднання, які є у вині, діють на шлунок, як пребіотики. Вони сприяють збільшенню кількості корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору кишківника і нормалізують травлення.

Діабет другого типу. Етанол, що міститься в червоному вині, бере участь у метаболізмі глюкози. Помірне вживання напою за вечерею корисно для самопочуття хворих на діабет.

Гіпертонія. Антиоксиданти виноградного вина знижують артеріальний тиск, підвищують рівень "хорошого" холестерину. Зловживання вином може викликати проблеми з серцевим ритмом і навіть гіпертонічний криз.

Інсульт. Ресвератрол захищає від порушень центральної нервової системи та порушень мозку в результаті нападу. Червоне вино варто пити навіть після інсульту – знімає запалення, і зупиняє загибель клітин. Але вживати його можна лише після консультації з лікарем.

Порушення зору. У вині містяться потужні антиоксиданти, які запобігають серйозним захворюванням очей.

Онкологія. Алкогольний напій з темних сортів винограду знижує ризик розвитку раку молочних залоз, простати та легенів. Це пов'язано з тим, що ресвератрол гальмує окислювальні процеси, зупиняє поширення злоякісних клітин і призводить до їх загибелі.

Яку шкода здоров'ю може принести зловживання червоним вином

Скорочення тривалості життя

Посилення симптомів депресії

Розвиток жирової хвороби печінки, панкреатит

Ризики серцевого нападу, інсульту

Алкогольне отруєння

Психічні порушення

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