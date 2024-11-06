"Красненько дякую!" А какие еще есть меткие выражения для того, чтобы красиво поблагодарить на украинском
В украинском языке чаще всего используют обычные слова для выражения благодарности - "дякую" або "спасибі". Есть еще слово "вдячний" и все три имеют разное происхождение и историю.
Как можно по-украински поблагодарить красиво и какими фразами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение педагога Алены Лисовец на канале в YouTube.
Какие есть слова благодарности и откуда они происходят
По словам учительницы, традиционными и распространенными словами благодарности у украинцев есть слова: "дякую", "спасибі", "вдячний" (вдячна, вдячні).
Украинское "дякую" происходит от слова "dziękuję", а оно в свою очередь от немецкого "danke". Но схожие слова находятся в ряде языков индоевропейского происхождения.
А в основу слова "спасибі" легло сочетание с глаголом "спаси Бог". Кстати, это слово не является калькой с русского, потому что оно прошло очень долгий путь и фонетические изменения, а впервые фигурирует в староукраинских памятниках еще с XVI века.
Это слово можно встретить в произведениях классиков, оно есть в словаре Бориса Гринченко, где русизмов нет.
Как можно поблагодарить красиво
Слова благодарности можно сделать более эмоциональными и яркими. Поэтому к глаголу преподавательница предлагает добавить наречия или уточнение - за что именно спасибо.
Например:
- Ґречно дякую!
- Глибоко дякую!
- Уклінно дякую!
- Красно дякую!
- Файно дякую!
- Щиро дякую!
- Сердечно/Щиросердечно дякую!
- Дуже дякую!
Или:
- Щиро вдячний!
- Глибоко вдячний за…! (наприклад, допомогу)
- Вельми вдячний!
- Дозвольте висловити вдячність!
- Ми дуже вдячні!
- Глибоко вдячні!
Можно употреблять "Велике спасибі!" или "Щире спасибі!", но стоит помнить, что семантически - это не лучшие варианты. Лучше сказать просто "Спасибі!"
Как лучше уточнить:
- Дякую за увагу!
- Дякую за запитання!
- Дякую за допомогу!
- Дякую за цінні поради!
- Дякую, що знайшли час зустрітися!
- Дякую за співпрацю!
- Дякую за чудовий день!
- Файно дякую за теплі слова!
- Заздалегідь дякую!
Когда еще можно употреблять слово "дякую"
Это слово отлично подходит и в ситуациях, когда нужно вежливо от чего-то отказаться. Например:
- Я не можу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!
- Вельми вдячний за пораду. Я мушу добре її обміркувати!
А как ответить на благодарность
- Прошу!
- Будь ласка!
- Радий допомогти!
- Чи можу я вам ще чимось допомогти?
Следует помнить, что согласно деловому этикету, говорить "нема за що" или "завжди, будь ласка" считается неуместным и фамильярным.
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