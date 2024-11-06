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"Красненько дякую!" А какие еще есть меткие выражения для того, чтобы красиво поблагодарить на украинском

Среда 06 ноября 2024 08:05
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"Красненько дякую!" А какие еще есть меткие выражения для того, чтобы красиво поблагодарить на украинском Как красиво поблагодарить на украинском языке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке чаще всего используют обычные слова для выражения благодарности - "дякую" або "спасибі". Есть еще слово "вдячний" и все три имеют разное происхождение и историю.

Как можно по-украински поблагодарить красиво и какими фразами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение педагога Алены Лисовец на канале в YouTube.

Какие есть слова благодарности и откуда они происходят

По словам учительницы, традиционными и распространенными словами благодарности у украинцев есть слова: "дякую", "спасибі", "вдячний" (вдячна, вдячні).

Украинское "дякую" происходит от слова "dziękuję", а оно в свою очередь от немецкого "danke". Но схожие слова находятся в ряде языков индоевропейского происхождения.

А в основу слова "спасибі" легло сочетание с глаголом "спаси Бог". Кстати, это слово не является калькой с русского, потому что оно прошло очень долгий путь и фонетические изменения, а впервые фигурирует в староукраинских памятниках еще с XVI века.

Это слово можно встретить в произведениях классиков, оно есть в словаре Бориса Гринченко, где русизмов нет.

Как можно поблагодарить красиво

Слова благодарности можно сделать более эмоциональными и яркими. Поэтому к глаголу преподавательница предлагает добавить наречия или уточнение - за что именно спасибо.

Например:

  • Ґречно дякую!
  • Глибоко дякую!
  • Уклінно дякую!
  • Красно дякую!
  • Файно дякую!
  • Щиро дякую!
  • Сердечно/Щиросердечно дякую!
  • Дуже дякую!

Или:

  • Щиро вдячний!
  • Глибоко вдячний за…! (наприклад, допомогу)
  • Вельми вдячний!
  • Дозвольте висловити вдячність!
  • Ми дуже вдячні!
  • Глибоко вдячні!

Можно употреблять "Велике спасибі!" или "Щире спасибі!", но стоит помнить, что семантически - это не лучшие варианты. Лучше сказать просто "Спасибі!"

Как лучше уточнить:

  • Дякую за увагу!
  • Дякую за запитання!
  • Дякую за допомогу!
  • Дякую за цінні поради!
  • Дякую, що знайшли час зустрітися!
  • Дякую за співпрацю!
  • Дякую за чудовий день!
  • Файно дякую за теплі слова!
  • Заздалегідь дякую!

Когда еще можно употреблять слово "дякую"

Это слово отлично подходит и в ситуациях, когда нужно вежливо от чего-то отказаться. Например:

  • Я не можу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!
  • Вельми вдячний за пораду. Я мушу добре її обміркувати!

А как ответить на благодарность

  • Прошу!
  • Будь ласка!
  • Радий допомогти!
  • Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Следует помнить, что согласно деловому этикету, говорить "нема за що" или "завжди, будь ласка" считается неуместным и фамильярным.

Раньше мы писали о том, каких трех слов-паразитов на самом деле не существует в украинском языке.

А еще рассказывали о том, как быстро разобраться с правописанием "не має" и "немає".

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