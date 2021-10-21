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"Красная" зона наступает: нужны ли COVID-документы для посещения банков и отделений почты

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Четверг 21 октября 2021 17:27
"Красная" зона наступает: нужны ли COVID-документы для посещения банков и отделений почты Нужны ли COVID-документы для посещения банков и отделений почты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Официально "красная" зона карантина действует уже в пяти областях. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. С 23 октября к ним добавится и Сумская область. Киев находится на пороге "покраснения", еще часть областей ввели дополнительные карантинные ограничения. И с 21 октября вступили в действие новые правила перевозки пассажиров.

В "красной" зоне действуют строгие ограничения, но в отличие от предыдущих локдаунов есть одно исключение – все работники и посетители, пассажиры и водители должны иметь COVID-документы.

Нужны ли будут такие документы для посещения отделений банков, Новой почты и Укрпочты в "красных" зонах, рассказали в издании "Сегодня".

ПриватБанк

Как отметили в финансовом учреждении, правила посещений не поменялись. Все посетители должны придерживаться социальной дистанции и обязательно носить защитную маску. Для посещения кассы или отделения справка о вакцинации или ПЦР-тест не нужны.

Ощадбанк

Все отделения в "красных" зонах работают в штатном режиме. Изменения в графиках работы пока не планируются. В отделениях принимают всех клиентов в защитных масках и с соблюдением социальной дистанции. Дополнительные документы у посетителей не требуют.

Новая почта

В компании отметили, что почтовые операторы находятся в списке исключений. Для посещения отделений и получения или отправки посылок не нужны ПЦР-тесты или справка о вакцинации. Обязательными являются защитные маски и соблюдение социальной дистанции.

"Если произойдут изменения, мы обязательно проинформируем наших клиентов", - заверили в Новой почте.

Укрпочта

Все отделения национального почтового оператора работают без изменений в "красной" и "оранжевой" зонах карантина. COVID-документы пока не нужны, обязательными являются защитные маски.

"Пока никаких изменений в работе отделений и обслуживания отделений не вводилось. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", - отметили в компании.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит быстрый тест на коронавирус на вокзале и где его можно сделать.

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Красная зона карантина Локдаун
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