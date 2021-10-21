"Червона" зона наступає: чи потрібні COVID-документи для відвідування банків і відділень пошти

У "червоній" зоні діють суворі обмеження, але на відміну від попередніх локдаунів є один виняток – всі працівники та відвідувачі, пасажири та водії повинні мати COVID-документи.

Офіційно "червона" зона карантину діє вже в п'яти областях. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська. З 23 жовтня до них додасться і Сумська область. Київ знаходиться на порозі "почервоніння" , ще частина областей ввели додаткові карантинні обмеження. І з 21 жовтня вступили в дію нові правила перевезення пасажирів.

Чи потрібні будуть такі документи для відвідування відділень банків, Нової пошти та Укрпошти в "червоних" зонах, розповіли у виданні " Сьогодні ".

ПриватБанк

Як зазначили у фінансовій установі, правила відвідувань не змінилися. Всі відвідувачі повинні дотримуватися соціальної дистанції та обов'язково носити захисну маску. Для відвідування каси або відділення довідка про вакцинацію або ПЛР-тест не потрібні.

Ощадбанк

Всі відділення в "червоних" зонах працюють в штатному режимі. Зміни в графіках роботи поки не плануються. У відділеннях приймають всіх клієнтів в захисних масках і з дотриманням соціальної дистанції. Додаткові документи у відвідувачів не вимагають.

Нова пошта

У компанії відзначили, що поштові оператори знаходяться в списку винятків. Для відвідування відділень і отримання або відправки посилок не потрібні ПЛР-тести або довідка про вакцинацію. Обов'язковими є захисні маски та дотримання соціальної дистанції.

"Якщо відбудуться зміни, ми обов'язково проінформуємо наших клієнтів", - запевнили в Новій пошті.

Укрпошта

Всі відділення національного поштового оператора працюють без змін у "червоній" та "помаранчевій" зонах карантину. COVID-документи поки не потрібні, обов'язковими є захисні маски.

"Поки ніяких змін в роботі відділень і обслуговування відділень не вводилося. Відділення в червоній карантинній зоні також працюють у звичайному режимі для всіх клієнтів", - зазначили в компанії.