Красная зона карантина: в правительстве определились, как будут вводить и где

В понедельник, 8 февраля, прошло селекторное совещание у президента Украины. На нем премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что адаптивный карантин будет состоять из разделения на "зеленую", "желтую" и "оранжевую" зоны. А вот "красная" будет устанавливаться только по отдельному решению.

"Красную зону" будут вводить только тогда, когда количество госпитализированных за семь дней увеличится на 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с приподнятым кислородом. Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - объяснил глава правительства.

Он добавил, что сейчас эпидемическая ситуация в разных областях Украины разная и есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, а есть те, где происходят вспышки.

В качестве примера Денис Шмыгаль назвал Ивано-Франковскую область, где ситуация существенно не меняется.

"Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, которая происходила в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области", - отметил премьер-министр.