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Червона зона карантину: в уряді визначилися, як будуть вводити і де

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні продовжує бушувати, хоча кількість інфікованих трохи пішла на спад. Січневий локдаун країна пережила і в уряді вирішили повернутися до адаптивного карантину та поділу країни на зони: червона, помаранчева, жовта і зелена.

Прем'єр-міністр розповів, що червону зону в Україні будуть вводити тільки окремим рішенням і назвав обов'язкові критерії. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

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У понеділок, 8 лютого, відбулася селекторна нарада у президента України. На ньому прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що адаптивний карантин буде складатися з поділу на "зелену", "жовту" і "помаранчеву" зони. А ось "червона" буде встановлюватися тільки за окремим рішенням.

"Червону зону" будуть вводити тільки тоді, коли кількість госпіталізованих за сім днів збільшиться на 50% або понад 65% заповнених лікарняних ліжок з піднесеним киснем. Адаптивний карантин буде складатися з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої зони", і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні зони", - пояснив глава уряду.

Він додав, що зараз епідемічна ситуація в різних областях України різна і є регіони, де рівень захворюваності помірний, а є ті, де відбуваються спалахи.

Денис Шмигаль навів приклад та назвав Івано-Франківську область, де ситуація істотно не змінюється.

"Щодня там фіксувалося понад 400 хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, яка відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області", - зазначив прем'єр-міністр.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, які області можуть потрапити в "червону" зону карантину.

А також ми розповідали про те, що лікар пояснив, чому Європу лихоманить від COVID-19, а Україну ні.

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