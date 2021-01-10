Красная волчанка: причины появления и первые симптомы заболевания

Врачи назвали первые симптомы волчанки (Коллаж РБК-Украина)

Любители сериала про доктора Хауса неоднократно слышали о том, что непонятные симптомы у пациента могла бы объяснить красная волчанка. Мало кто знает, что это за заболевания и на какие признаки нужно обратить пристальное внимание.

Волчанка – это очень опасное и коварное заболевание, которое может маскироваться под вполне легкие болезни, но при этом поражать различные внутренние органы – от почек до печени. Она трудно поддается лечению, но в современной медицине есть способы, которые позволяют пациентам прожить долго и без особых проблем, но тут главное – вовремя поставить диагноз и начать терапию, сообщает издание Kolobok.

Волчанке чаще всего подвержены люди в возрасте 30-40 лет, и чаще – у женщин, а вот симптомы могут имитировать различные другие болезни. Обнаружить ее очень сложно и нужно внимательно присматриваться к симптомам и сразу бежать к врачу.

Долго не проходит грипп или вирусная инфекция

Длительная лихорадка, озноб, сонливость могут говорить о волчанке. Если симптомы без вразумительной причины не проходят более 7 дней, то это повод для беспокойства.

Колебания веса

Волчанка может действовать на щитовидную железу, а это приводит к необъяснимой потере веса или стремительному набору веса без причины.

Воспаление лимфатических узлов

Опухшие лимфатические узлы практически всегда сигнализируют о болезненном состоянии. Это может быть внутренняя инфекция или аутоиммунная волчанка. В таком случае воспаляются лимфоузлы на шее, в районе челюсти, в паху, в подмышках и ключице.

Сыпь на лице

На щеках и носу появляется мелкая красная сыпь и рисунок очень похож на крылья бабочки.

Язвы на теле

Поражения на слизистых оболочках – еще один тревожный признак волчанки. Особенно, если такие язвы долго не заживают.

Выпадение волос

Если вы не беременны, не рожали за последние 12 месяцев, не проходили химиотерапию, то волосы прядями выпадать не должны. Это может быть признаком волчанки.

Опухшие и болезненные суставы

Артрит может проявляться с возрастом и быть причиной многих других заболеваний. Но в сочетании с другими симптомами это может быть признаком волчанки.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали причины появления и симптомы скрытой пневмонии.

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