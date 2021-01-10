Червоний вовчак: причини появи і перші симптоми захворювання

Лікарі назвали перші симптоми вовчака (Колаж РБК-Україна)

Любителі серіалу про доктора Хауса неодноразово чули про те, що незрозумілі симптоми у пацієнта міг би пояснити червоний вовчак. Мало хто знає, що це за захворювання і на які ознаки потрібно звернути пильну увагу.

Вовчак – це дуже небезпечне і підступне захворювання, яке може маскуватися під цілком легкі хвороби, але при цьому вражати різні внутрішні органи – від нирок до печінки. Воно важко піддається лікуванню, але в сучасній медицині є способи, які дозволяють пацієнтам прожити довго і без особливих проблем, але тут головне – вчасно поставити діагноз і почати терапію, повідомляє видання Kolobok.

До вовчаку найчастіше схильні люди у віці 30-40 років, і найчастіше – жінки, а ось симптоми можуть імітувати різні інші хвороби. Виявити його дуже складно і потрібно уважно придивлятися до симптомів і відразу бігти до лікаря.

Довго не проходить грип або вірусна інфекція

Тривала лихоманка, озноб, сонливість можуть говорити про вовчак. Якщо симптоми без зрозумілої причини не проходять понад 7 днів, то це привід для занепокоєння.

Коливання ваги

Вовчак може діяти на щитоподібну залозу, а це призводить до незрозумілої втрати ваги або стрімкого набору ваги без причини.

Запалення лімфатичних вузлів

Опухлі лімфатичні вузли практично завжди сигналізують про хворобливий стан. Це може бути внутрішня інфекція або аутоімунний вовчак. В такому випадку запалюються лімфовузли на шиї, в районі щелепи, в паху, під пахвами та ключиці.

Висип на обличчі

На щоках і носі з'являється дрібна червона висипка і малюнок дуже схожий на крила метелика.

Виразки на тілі

Поразки на слизових оболонках – ще один тривожна ознака вовчака. Особливо, якщо такі виразки довго не гояться.

Випадання волосся

Якщо ви не вагітні, не народжували за останні 12 місяців, не проходили хімієтерапію, то волосся пасмами випадати не повинні. Це може бути ознакою вовчака.

Опухлі та хворобливі суглоби

Артрит може проявлятися з віком і бути причиною багатьох інших захворювань. Але в поєднанні з іншими симптомами це може бути ознакою вовчака.

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