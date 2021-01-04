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Скрытая пневмония: причины заболевания и первые симптомы

Понедельник 04 января 2021 20:01
Скрытая пневмония: причины заболевания и первые симптомы
Симптомы, которые указывают на развитие пневмонии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пневмония – это острое инфекционное заболевание, которое поражает легкие, нарушает их работу и вызывает образование слизи или гноя в легочной ткани. Легкие являются важным органом в организме человека, который доставляет жизненно важное вещество – кислород. Сбой этой системы ведет к нарушению работы всех органов человека и может привести к летальному исходу.

Обнаружение симптомов пневмонии на ранних стадиях помогает избежать негативного развития заболевания. Как вовремя распознать болезнь, рассказали специалисты в статье Beautyhub.

Как передается пневмония

Возбудителями заболевания являются бактерии, вирусы и грибки. Пневмония, которая развивается из-за грибков, которые являются возбудителями пневмоцистоза, бывает редко. Эта форма бывает у людей с сильно ослабленном иммунитетом вследствие других серьезных заболеваний.

Остальные формы пневмонии передаются воздушно-капельным путем. Вирус попадает через дыхательные пути после кашля или чихания больного человека. Более подвержены пневмонии люди со слабым иммунитетом, сопутствующими болезнями.

Симптомы пневмонии

Первые признаки развития пневмонии очень схожи с симптомами других респираторных заболеваний или гриппа. Однако они не проходят через несколько дней самостоятельно и на эти симптомы не действуют стандартные способы лечения простуды.

  • Кашель с мокротой (со слизью)
  • Свистящие хрипы при дыхании
  • Боль в груди при глубоком дыхании или кашле
  • Повышенная температура тела (выше 38-39 градусов)
  • Одышка при обычной деятельности или даже в состоянии отдыха
  • Повышенная потливость
  • Слабость и постоянное чувство усталости
  • Резкая головная боль

У новорожденных единственными симптомами могут стать: потеря аппетита, сонливость и периодическое вздрагивание.

У детей до 5 лет: учащенное дыхание, хрипы и постоянное покашливание.

У пожилых людей может наблюдаться пониженная температура тела.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский врач перечислил нетипичные симптомы COVID-19.

А также рассказывали о том, что коронавирус может вызвать у детей ужасную болезнь.

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