Скрытая пневмония: причины заболевания и первые симптомы

Симптомы, которые указывают на развитие пневмонии (Коллаж РБК-Украина)

Пневмония – это острое инфекционное заболевание, которое поражает легкие, нарушает их работу и вызывает образование слизи или гноя в легочной ткани. Легкие являются важным органом в организме человека, который доставляет жизненно важное вещество – кислород. Сбой этой системы ведет к нарушению работы всех органов человека и может привести к летальному исходу.

Обнаружение симптомов пневмонии на ранних стадиях помогает избежать негативного развития заболевания. Как вовремя распознать болезнь, рассказали специалисты в статье Beautyhub.

Как передается пневмония

Возбудителями заболевания являются бактерии, вирусы и грибки. Пневмония, которая развивается из-за грибков, которые являются возбудителями пневмоцистоза, бывает редко. Эта форма бывает у людей с сильно ослабленном иммунитетом вследствие других серьезных заболеваний.

Остальные формы пневмонии передаются воздушно-капельным путем. Вирус попадает через дыхательные пути после кашля или чихания больного человека. Более подвержены пневмонии люди со слабым иммунитетом, сопутствующими болезнями.

Симптомы пневмонии

Первые признаки развития пневмонии очень схожи с симптомами других респираторных заболеваний или гриппа. Однако они не проходят через несколько дней самостоятельно и на эти симптомы не действуют стандартные способы лечения простуды.

Кашель с мокротой (со слизью)

Свистящие хрипы при дыхании

Боль в груди при глубоком дыхании или кашле

Повышенная температура тела (выше 38-39 градусов)

Одышка при обычной деятельности или даже в состоянии отдыха

Повышенная потливость

Слабость и постоянное чувство усталости

Резкая головная боль

У новорожденных единственными симптомами могут стать: потеря аппетита, сонливость и периодическое вздрагивание.

У детей до 5 лет: учащенное дыхание, хрипы и постоянное покашливание.

У пожилых людей может наблюдаться пониженная температура тела.

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