Красивые поздравления с Днем медика 2021: не забудьте поблагодарить наших ангелов в белых халатах

День медика в Украине традиционно с 1994-го отмечается в третье воскресенье июня, и в 2021 году дата выпала на 20-е число. В этот праздник представителей одной из самых почетных и важных профессий, принято поздравлять и благодарить за их нелегкий ответственный труд и заботу о главнейшем - нашем здоровье.
Яркие поздравительные открытки, добрые искренние пожелания в стихах и прозе, милых СМС - мы собрали для вам в материале ниже.
Эта подборка может помочь вам поблагодарить врачей, медсестер, хирургов, докторов, наших "ангелов в белых халатах" - всех работников медицинской сферы, кто дал клятву Гиппократа, и блюдет ее, рискуя собственным здоровьем в эти непростые годы опасной пандемии, охватившей мир.
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
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День медика праздник важный,
Об этом Вам скажет каждый.
Врачи, доктора, медсестры,
В работе отнюдь не просто.
Здоровыми будьте всегда,
Пусть Вас не коснется беда.
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Наверное нет человека, который смог бы в своей жизни обойтись без помощи врача. Ваша профессия спасает жизнь и способствует вступления в столь желанный путь оздоровления. Именно Вы и Ваши коллеги внушают людям веру в будущее и вдыхают новый виток жизни. Поэтому с праздником Вас!
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С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь - добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.
И пускай то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
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Поздравляю с Днем медика! Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!
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Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
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Поздравляю с Днем медика! Желаю высшего пилотажа по делам медицины и удачи в личных интересах и желаниях. Здоровья Вам, Вашим близким, друзьям, пациентам, счастливых моментов и радостных дней.
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В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
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День медицинского работника - это одно из важнейших и необходимых праздников. Поэтому, именно сегодня мы приветствуем ценных людей, которым доверяем свое здоровье. Пусть никогда Вас не коснуться беды и печали, а только успех и радость Вас сопровождает. С праздником!
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Белые халаты - это гордость,
Это мудрость, знания, и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
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Уважаемые наши медики! Примите самые искренние поздравления со словами благодарности за ваш благородный труд. Испокон веков больше сокровища и всевозможные достижения ценилось здоровье человека. Поэтому профессия врача всегда была одной из самых необходимых и уважаемых. Именно для нее всегда были, есть и будут актуальными такие понятия, как доброта, гуманность благородство и профессионализм. Вы дарите людям самое дорогое - здоровье, веру и надежду. Так пусть сторицей возвращается к вам добро, дарованное людям. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и мир. Крепкого здоровья, благополучия и добра вам и семьям!
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Медик - это не работа,
А особый дух внутри.
Вам желаю процветания
а таком благом пути.
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Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты выздоравливали быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и в жизни! Спасибо, что вы есть у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете вылечиться нам от всех недугов и болезней!
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Напомним, недавно в Украине упростили выплату компенсаций медикам, и закон уже вступил в силу.