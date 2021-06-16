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Выплату компенсаций медикам в Украине упростили: закон вступил в силу

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Украина, Среда 16 июня 2021 08:11
Выплату компенсаций медикам в Украине упростили: закон вступил в силу Фото: в Украине упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медикам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине с сегодняшнего дня упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам. Cоответствующий закон вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

Ранее закон определял, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.

Вступивший в силу закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за данной технической неточности были лишены права на средства от государства.

Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила этот закон.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.

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