Красиві привітання з Днем медика 2021: не забудьте подякувати нашим ангелам у білих халатах

День медика в Україні традиційно з 1994-го відзначається в третю неділю червня, і в 2021 році дата випала на 20-е число. У це свято представників однієї з найпочесніших і важливих професій заведено вітати та дякувати за їх нелегку відповідальну працю і турботу про найголовніше - наше здоров'я.
Яскраві вітальні листівки, добрі щирі побажання у віршах і прозі, милих СМС - ми зібрали для вас в матеріалі нижче.
Ця добірка може допомогти вам подякувати лікарям, медсестрам, хірургам, докторам, нашим "ангелам у білих халатах" - всім працівникам медичної сфери, хто дав клятву Гіппократа, і шанує її, ризикуючи власним здоров'ям в ці непрості роки небезпечної пандемії, що охопила світ.
Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.
***
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров'я буде вічним,
А решту - наживем!
***
***
Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Ваша професія рятує життя і сприяє вступу в такий бажаний шлях оздоровлення. Саме Ви і Ваші колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Тож зі святом Вас!
***
У цей день бинта та вати
Вип'ємо спирту, як солдати.
За здоров'я медицини -
Поцілунок замість вакцини!
***
Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплати та вагітного гаманця!
***
***
Люди в білих халатах, уклін вам
За всі здійснені надії,
За врятовані життя колись,
За врятовані чиїсь мрії!
Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,
Адже без вас людина - нікуди.
Нехай до вас блага земні прибудуть,
Хай стороною обходить біда!
Медпрацівники, ангели Божі,
Життя тримаєте в своїх руках.
Нехай Господь вам дарує здоров'я,
Щастя, радості і спокою в думках!
***
Вітаю з Днем медика! Бажаю вищого пілотажу у справах медицини та удачі в особистих інтересах і бажаннях. Здоров'я Вам, Вашим близьким, друзям, пацієнтам, щасливих моментів і радісних днів.
***
***
Ти завжди у білому халаті,
Біла шапочка з хрестом на голові.
Чоловіки, навіть і жонаті,
В'ються біля тебе, наче солов'ї.
Турботлива ти, як рідна мати,
Мила, лагідна, немов моя жона,
Ти завжди усмішкою багата,
Гріє і наповнює всіх теплом вона.
І добром іскряться карі очі,
Як біду свою приймаєш хворих біль.
Чари, сили і знання дівочі
Віддавати людям – милосердна ціль.
Акуратна, чиста і охайна,
І стерильні пальці ніжних рук.
Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.
Голос мелодійний, як музичний звук.
Дуже вдячні всі твої клієнти
За турботи, ласку, професійний хист.
Справедливі тобі компліменти,
А моя подяка - ось цей віршик-лист.
***
День медичного працівника - це одне з найважливіших і найнеобхідніших свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо цінних людей, яким довіряємо своє здоров'я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди та печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!
***
***
День медичного працівника -
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу -
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
***
Шановні наші медики! Прийміть найщиріші вітання зі словами подяки за вашу благородну працю. Споконвіку більше за усякі скарби та всілякі досягнення цінувалося здоров'я людини. Тому професія лікаря завжди була однією з найнеобхідніших і шанованих. Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче - здоров'я, віру і надію. Так нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям. Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров'я, благополуччя і добра вам і родинам!
***
***
Ви життя рятуєте,
Зубки нам пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це - здоров'я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі, сто років,
Ще людям служити!
***
Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники! Сьогодні у ваше свято ми бажаємо, щоб у Вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти одужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг і хвороб!
***
***
Нагадаємо, нещодавно в Україні спростили виплату компенсацій медикам, і закон вже набув чинності.