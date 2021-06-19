Красиві привітання з Днем медика 2021: не забудьте подякувати нашим ангелам у білих халатах

День медика в Україні традиційно з 1994-го відзначається в третю неділю червня, і в 2021 році дата випала на 20-е число. У це свято представників однієї з найпочесніших і важливих професій заведено вітати та дякувати за їх нелегку відповідальну працю і турботу про найголовніше - наше здоров'я.

Яскраві вітальні листівки, добрі щирі побажання у віршах і прозі, милих СМС - ми зібрали для вас в матеріалі нижче.

Ця добірка може допомогти вам подякувати лікарям, медсестрам, хірургам, докторам, нашим "ангелам у білих халатах" - всім працівникам медичної сфери, хто дав клятву Гіппократа, і шанує її, ризикуючи власним здоров'ям в ці непрості роки небезпечної пандемії, що охопила світ.

Привітання з Днем медпрацівника 2021 у віршах, прозі, листівках

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

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Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров'я буде вічним,

А решту - наживем!

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Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Ваша професія рятує життя і сприяє вступу в такий бажаний шлях оздоровлення. Саме Ви і Ваші колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Тож зі святом Вас!

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У цей день бинта та вати

Вип'ємо спирту, як солдати.

За здоров'я медицини -

Поцілунок замість вакцини!

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Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплати та вагітного гаманця!

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Люди в білих халатах, уклін вам

За всі здійснені надії,

За врятовані життя колись,

За врятовані чиїсь мрії!

Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,

Адже без вас людина - нікуди.

Нехай до вас блага земні прибудуть,

Хай стороною обходить біда!

Медпрацівники, ангели Божі,

Життя тримаєте в своїх руках.

Нехай Господь вам дарує здоров'я,

Щастя, радості і спокою в думках!

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Вітаю з Днем медика! Бажаю вищого пілотажу у справах медицини та удачі в особистих інтересах і бажаннях. Здоров'я Вам, Вашим близьким, друзям, пацієнтам, щасливих моментів і радісних днів.

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Ти завжди у білому халаті,

Біла шапочка з хрестом на голові.

Чоловіки, навіть і жонаті,

В'ються біля тебе, наче солов'ї.

Турботлива ти, як рідна мати,

Мила, лагідна, немов моя жона,

Ти завжди усмішкою багата,

Гріє і наповнює всіх теплом вона.

І добром іскряться карі очі,

Як біду свою приймаєш хворих біль.

Чари, сили і знання дівочі

Віддавати людям – милосердна ціль.

Акуратна, чиста і охайна,

І стерильні пальці ніжних рук.

Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.

Голос мелодійний, як музичний звук.

Дуже вдячні всі твої клієнти

За турботи, ласку, професійний хист.

Справедливі тобі компліменти,

А моя подяка - ось цей віршик-лист.

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День медичного працівника - це одне з найважливіших і найнеобхідніших свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо цінних людей, яким довіряємо своє здоров'я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди та печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!

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День медичного працівника -

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу -

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.

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Шановні наші медики! Прийміть найщиріші вітання зі словами подяки за вашу благородну працю. Споконвіку більше за усякі скарби та всілякі досягнення цінувалося здоров'я людини. Тому професія лікаря завжди була однією з найнеобхідніших і шанованих. Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче - здоров'я, віру і надію. Так нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям. Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров'я, благополуччя і добра вам і родинам!

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Ви життя рятуєте,

Зубки нам пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це - здоров'я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі, сто років,

Ще людям служити!

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Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники! Сьогодні у ваше свято ми бажаємо, щоб у Вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти одужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі і в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг і хвороб!

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