Красиво жить не запретишь: украинский чиновник отдохнул в Европе за "безумные" деньги (фото)

Мэр Харькова Геннадий Кернес улетел отдыхать в Европу на элитный курорт в итальянский город Больцано. Он отправился на отдых вместе со своими друзьями на чартерном самолете. Об этом сообщается на странице "Схемы" в Facebook.

По данным журналистов, Геннадий Кернес пробыл на отдыхе в Италии неделю и вернулся в Украину 10 января. Свои слова журналисты подтвердили опубликованными снимками.

Кернес улетел отдыхать в Европу (фото: "Радио Свобода" и "Схемы")

"Геннадий Кернес неделю провел в зарубежном отпуске. 10 января он вернулся из Больцано, что в Италии. Самолет Cessna 560 Citation XLS + с номером YU-PBB приземлился в харьковском аэропорту, где Кернеса ждало авто. К Больцано мэр также добрался частным чартером с бортовым номером YU-TBA - еще 2 января", - говорится в публикации.

Среди попутчиков Кернеса, по информации издания, были его гражданская жена и два бизнесмена, один из которых ранее задерживался полицией по уголовному делу.

Кернес улетел отдыхать в Европу (фото: "Радио Свобода" и "Схемы")

"На борту, кроме самого Кернеса, находились его гражданская жена Оксана Гайсинская, охранники, Олег Гончар - такое же имя имеет бизнесмен из ближайшего окружения мэра, и Роберт Тедеев, которого в 2009 году задерживали по подозрению в участии в кровавой разборке в Голосеевском парке Киева", - добавили журналисты.

Компания-перевозчик рассказала, что стоимость чартерного перелета обошлась топ-чиновнику в 30 000 евро.

Скриншот (facebook.com/corruption.schemes)

Также журналисты выяснили, сколько харьковский мэр мог потратить на отдых в отеле. Кернес остановился в Palace Merano, где номера стоят от 300 до 2000 евро за сутки.