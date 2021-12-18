Как красиво и правильно сервировать стол на праздники: основные правила

В частности, существует несколько принципов сервировки стола, а именно базовый, обеденный и праздничный. Первый принцип сгодится на любые застолья дома.

Как сервировать стол

Первое положите скатерть на стол;

Далее поставьте обеденную тарелку посередине;

Также положите салфетку слева от тарелки, а на нее вилку;

Справа от тарелки положите нож, чуть ближе, чем вилку слева;

Важно, что лезвие должно быть направлено внутрь;

Положите ложку справа от ножа;

Стакан поставьте выше над тарелкой, чтобы она была между посудой.

Как правильно сервировать стол (realsimple)

Кроме того, салфетку принято класть на тарелку.

Отметим, что столовый сервиз лучше выбирать под цвет скатерти. Посуда без рисунка – классика всех времен.

К тому же праздник принято начинать с холодных блюд: салатов, бутербродов и закусок. Затем подают горячее. И напоследок - десерт.

Важно не забывать ставить на стол пряности и приправы в зависимости от меню. Как минимум это должна быть соль и перец.

Как правильно сервировать стол (pexels)