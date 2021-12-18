Как красиво и правильно сервировать стол на праздники: основные правила

Во время сервировки стола многие задумываются о том, с какой стороны положить вилку, нож или же стакан. Поэтому специалисты напомнили основные правила.
Об этом пишет realsimple.
В частности, существует несколько принципов сервировки стола, а именно базовый, обеденный и праздничный. Первый принцип сгодится на любые застолья дома.
Кроме того, салфетку принято класть на тарелку.
Отметим, что столовый сервиз лучше выбирать под цвет скатерти. Посуда без рисунка – классика всех времен.
К тому же праздник принято начинать с холодных блюд: салатов, бутербродов и закусок. Затем подают горячее. И напоследок - десерт.
Важно не забывать ставить на стол пряности и приправы в зависимости от меню. Как минимум это должна быть соль и перец.
Как правильно сервировать стол (pexels)
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