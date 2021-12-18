Як красиво та правильно сервірувати стіл на свята: основні правила

Під час сервірування стола багато хто задумується про те, з якого боку покласти виделку, ніж або ж стакан. Тому фахівці нагадали основні правила.
Про це пише realsimple.
Зокрема, існує кілька принципів сервірування столу, а саме базовий, обідній і святковий. Перший принцип згодиться на будь-які застілля вдома.
Окрім того, серветку заведено класти на тарілку.
Зазначимо, що столовий сервіз краще обирати під колір скатертини. Посуд без малюнку – класика всіх часів.
До того ж свято заведено починати з холодних страв - салатів, бутербродів і закусок. Потім подають гаряче. І наостанок - десерт.
Важливо не забувати ставити на стіл прянощі й приправи в залежності від меню. Як мінімум це має бути сіль і перець.
Як правильно сервірувати стіл (pexels)
Раніше ми повідомляли, що краще не дарувати на Новий Рік.
Також ми писали, як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не рятує.