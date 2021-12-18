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Як красиво та правильно сервірувати стіл на свята: основні правила

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Субота 18 грудня 2021 20:48
Як красиво та правильно сервірувати стіл на свята: основні правила Як правильно сервірувати стіл (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Під час сервірування стола багато хто задумується про те, з якого боку покласти виделку, ніж або ж стакан. Тому фахівці нагадали основні правила.

Про це пише realsimple.

Зокрема, існує кілька принципів сервірування столу, а саме базовий, обідній і святковий. Перший принцип згодиться на будь-які застілля вдома.

Як сервірувати стіл

  • Перше покладіть скатертину на стіл;
  • Далі поставте обідню тарілку посередині;
  • Також покладіть серветку зліва від тарілки, а на неї виделку;
  • Праворуч від тарілки покладіть ніж, трохи ближче, ніж виделку зліва;
  • Важливо, що лезо має бути спрямоване всередину;
  • Покладіть ложку праворуч від ножа;
  • Склянку поставте вище над тарілкою, аби вона була між посудом.

Як красиво та правильно сервірувати стіл на свята: основні правилаЯк правильно сервірувати стіл (realsimple)

Окрім того, серветку заведено класти на тарілку.

Зазначимо, що столовий сервіз краще обирати під колір скатертини. Посуд без малюнку – класика всіх часів.

До того ж свято заведено починати з холодних страв - салатів, бутербродів і закусок. Потім подають гаряче. І наостанок - десерт.

Важливо не забувати ставити на стіл прянощі й приправи в залежності від меню. Як мінімум це має бути сіль і перець.

Як красиво та правильно сервірувати стіл на свята: основні правила

Як правильно сервірувати стіл (pexels)

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