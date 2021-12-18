Як красиво та правильно сервірувати стіл на свята: основні правила

Під час сервірування стола багато хто задумується про те, з якого боку покласти виделку, ніж або ж стакан. Тому фахівці нагадали основні правила.

Про це пише realsimple .

Зокрема, існує кілька принципів сервірування столу, а саме базовий, обідній і святковий. Перший принцип згодиться на будь-які застілля вдома.

Як сервірувати стіл

Перше покладіть скатертину на стіл;

Далі поставте обідню тарілку посередині;

Також покладіть серветку зліва від тарілки, а на неї виделку;

Праворуч від тарілки покладіть ніж, трохи ближче, ніж виделку зліва;

Важливо, що лезо має бути спрямоване всередину;

Покладіть ложку праворуч від ножа;

Склянку поставте вище над тарілкою, аби вона була між посудом.

Як правильно сервірувати стіл (realsimple)

Окрім того, серветку заведено класти на тарілку.

Зазначимо, що столовий сервіз краще обирати під колір скатертини. Посуд без малюнку – класика всіх часів.

До того ж свято заведено починати з холодних страв - салатів, бутербродів і закусок. Потім подають гаряче. І наостанок - десерт.

Важливо не забувати ставити на стіл прянощі й приправи в залежності від меню. Як мінімум це має бути сіль і перець.

Як правильно сервірувати стіл (pexels)