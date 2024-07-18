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"Красивий і непересічний": Данилко показав, як виглядав у юності

Андрій Данилко (Фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Любов Блажко

Андрій Данилко поділився у мережі кадром, який був зроблений багато років тому. Виконавець ролі Вєрки Сердючки вирішив здивувати своїх підписників яскравим фотоспогадом, чим викликав бурхливу реакцію у коментарях.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Андрій Данилко в молодості

Музикант опублікував кадр, на якому позував у юному віці. На світлині він демонструє допитливий і цілеспрямований погляд. У підписі до фото зірка запропонував юзерам вгадати, у якому році воно було зроблене.

Андрій Данилко у молодості (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Реакція мережі

Більшість юзерів зауважили, що на знімку, ймовірно, Данилку не більше 15-16 років. Ось деякі коментарі користувачів мережі:

  • "Рік томного погляду"
  • "Красивий і непересічний"
  • "Андрій Михайлович! Це, мабуть, в естрадно-цирковому коледжі"
  • "Боже, який гарний кавалер. Ви в будь-якому віці прекрасні"
  • "Андрій майже не змінився!"
  • "Рік точно не вгадати, а от вік - десь 15"
  • "Погляд Андрія ні з ким не переплутаєш"
  • "Молода легенда. Ви школяр тут". 

Чим відомий Андрій Данилко

50-річний актор, співак, сценарист та композитор найбільше асоціюється у прихильників з образом Вєрки Сердючки, яка за роки своєї діяльності вже встигла стати справжньою народною улюбленицею та легендою.

Данилко - уродженець Полтави, і розвиток своєї кар'єри він розпочав ще у 1991 році після закінчення Полтавської середньої школи.

Потім знаменитість навчався у технікумі, і вперше персонаж Вєрки з'явився ще під час його виступу на КВК у Полтаві у 1989 році.

Данилко в образі Сердючки (Фото: instagram.com/v_serduchka)

На великій сцені образ Сердючки вперше був презентований у березні 1991 році - у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. У тому ж році Андрій представив дві мініатюри - "Провідниця" та "Столова".

Поступово до своїх комедійних номерів Андрій Михайлович став додавати й виконання пісень, які сам писав. Талант виконавця він вдосконалив у Київському естрадно-цирковому училищі, куди вступив у 1995 році, проте навчання там зірка все ж покинув.

Артист під час одного зі своїх концертів (Фото: instagram.com/v_serduchka)

У період повномасштабної війни Данилко засудив російську агресію проти України, а у листопаді 2022 року продав на аукціоні Rolls-Royce Silver Shadow 1974, який колись був у власності Фредді Мерк'юрі.

Машину купили за 250 тисяч фунтів (11 мільйонів гривень) і всі 100% коштів були спрямовані на будівництво у Львівській області нового сучасного центра реабілітації та протезування для постраждалих у війні українців.

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