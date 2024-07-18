"Красивый и не похож на других": Данилко показал, как выглядел в юности

Андрей Данилко поделился в сети кадром, сделанным много лет назад. Исполнитель роли Верки Сердючки решил удивить своих подписчиков ярким фотовоспоминанием, чем вызвал бурную реакцию в комментариях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
Музыкант опубликовал кадр, на котором позировал в юном возрасте. На фотографии он демонстрирует любознательный и целеустремленный взгляд. В подписи к фото звезда предложил пользователям угадать, в каком году оно было сделано.
Большинство пользователей отметили, что на снимке, вероятно, Данилку не больше 15-16 лет. Вот некоторые комментарии пользователей сети:
50-летний актер, певец, сценарист и композитор больше всего ассоциируется у поклонников с образом Верки Сердючки, которая за годы своей деятельности уже успела стать настоящей народной любимицей и легендой.
Данилко - уроженец Полтавы, и развитие своей карьеры он начал еще в 1991 году после окончания Полтавской средней школы.
Затем знаменитость учился в техникуме, и впервые персонаж Верки появился еще во время его выступления на КВН в Полтаве в 1989 году.
На большой сцене образ Сердючки впервые был представлен в марте 1991 - в Полтавском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Гоголя. В том же году Андрей представил две миниатюры - "Проводница" и "Столовая".
Постепенно к своим комедийным номерам Андрей Михайлович стал добавлять и исполнение песен, которые сам писал. Талант исполнителя он усовершенствовал в Киевском эстрадно-цирковом училище, куда поступил в 1995 году, однако обучение там звезда все же бросил.
В период полномасштабной войны Данилко осудил российскую агрессию против Украины, а в ноябре 2022 года продал на аукционе Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, который когда-то был в собственности Фредди Меркьюри.
Машину купили за 250 тысяч фунтов (11 миллионов гривен) и все 100% были направлены на строительство во Львовской области нового современного центра реабилитации и протезирования для пострадавших в войне украинцев.
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