Важливі секрети. Як зберігати трикотаж, щоб не зіпсувати його

Трикотаж - це універсальна тканина, і вона дуже невибаглива у зберіганні. Але навіть трикотажні речі завдяки зберіганню абияк можна зіпсувати. Чого не треба робити, щоб ваші улюблені кофтинки та светри не перетворилися на щось витягнуте та безформне?

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку порад, які навчать вас правильно ставитися до ваших трикотажних речей та зберігати їх як новенькими.

Особливості трикотажу

Організовуючи процес зберігання кофтинок, джемперів та суконь, не варто сподіватися, що в’язане полотно майже не мнеться. Також не слід думати, що, склавши всі ці м’які речі купою у шафі, ви зможете легко їх витягти та просто вдягти. На такому одязі, особливо при тривалому зберіганні, можуть з’явитися заломи та неприємні складки, які буде важко усунути.

Ще одна особливість трикотажного полотна: воно має здатність розтягуватися. Тому не рекомендується вішати трикотаж на вішаки - висока ймовірність деформації та провисання під власною вагою.

Сучасний трикотаж - це синтетичні та натуральні волокна. Для молі немає різниці, їсти хутряне пальто чи кофточку з вовни. Тривале зберігання повинно включати засоби з антимолевим ефектом, періодичне провітрювання та перевірку одягу.

Як зберігати трикотаж у шафі

Прислухайтесь до наступних рекомендацій, і ваші трикотажні речі будуть служити довго:

Для трикотажу в шафі бажано виділити окрему полицю.

Полицю зручно розділити на секції за допомогою вертикальних розділювачів - так стопка з трикотажу буде стійкішою.

Речі на полиці потрібно акуратно складати, не трамбуючи їх - вони не повинні бути спресовані, щоб уникнути складок і втрати форми.

Стопку на полиці формуйте за правилом: найважчі речі мають лежати знизу, найлегші - зверху.

Дотримуйтесь правила: не більше трьох щільних об'ємних светрів у одній стопці. Прокладайте кожен з них паперовою серветкою - так вироби будуть "дихати".

Правила довготривалого зберігання трикотажу

Довготривале зберігання потребує підготовки. Речі мають бути чистими та добре висушеними, інакше трикотаж може набути затхлого запаху, а в гіршому випадку – стати місцем розмноження плісняви.

Перед зберіганням одяг з натурального трикотажу потрібно добре провітрити протягом доби. Вовняні вироби рекомендується просушити на сонці: теплі промені виведуть зайву вологу та знищать личинки молі.

Не рекомендується використовувати вакуумні пакети для делікатного тонкого трикотажу: волокна можуть сильно пом'ятися. Використання вакуумних пакетів для вовняних виробів виключено: через відсутність циркуляції повітря виріб може втратити свою пухнастість.

Трикотажний одяг зручно зберігати в кофрах. Вони можуть бути жорсткими (ідеальний варіант для одягу з декором) або м'якими кофрами-чохлами. Не заповнюйте коробки вщерть: одяг не повинен бути спресований.

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