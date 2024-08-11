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Важные секреты. Как хранить трикотаж, чтобы не испортить его

Воскресенье 11 августа 2024 14:04
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Важные секреты. Как хранить трикотаж, чтобы не испортить его Трикотаж также нужно правильно хранить (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Трикотаж - это универсальная ткань, и она очень неприхотлива в хранении. Но даже трикотажные вещи благодаря неверному хранению можно испортить. Чего не нужно делать, чтобы ваши любимые кофточки и свитера не превратились в нечто вытянутое и бесформенное?

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку советов, которые научат вас правильно относиться к вашим трикотажным вещам и сохранить их как новенькими.

Особенности трикотажа

Организуя процесс хранения кофточек, джемперов и платьев, не стоит надеяться, что вязаное полотно почти не мнется. Также не следует думать, что, сложив все эти мягкие вещи кучей в шкафу, вы сможете легко их вытащить и просто надеть. На такой одежде, особенно при длительном хранении, могут появиться заломы и неприятные складки, которые трудно устранить.

Еще одна изюминка трикотажного полотна: оно обладает способностью растягиваться. Поэтому не рекомендуется вешать трикотаж на плечики - высока вероятность деформации и провисание под собственным весом.

Современный трикотаж - это синтетические и натуральные волокна. Для моли нет разницы, есть меховое пальто или кофточку из шерсти. Длительное хранение должно включать средства с антимолевым эффектом, периодическое проветривание и проверку одежды.

Как хранить трикотаж в шкафу

Прислушайтесь к следующим рекомендациям, и ваши трикотажные вещи будут служить долго:

  • Для трикотажа в шкафу лучше выделить отдельную полку.
  • Полку удобно разделить на секции с помощью вертикальных разделителей - так стопка из трикотажа будет более устойчивой.
  • Вещи на полке нужно аккуратно складывать, не трамбуя их - они не должны быть спрессованы, чтобы избежать складок и потери формы.
  • Стопку на полке формируйте по правилу: самые тяжелые вещи должны лежать снизу, самые легкие - сверху.
  • Соблюдайте правила: не более трех плотных объемных свитеров в одной стопке. Прокладывайте каждый из них бумажной салфеткой - так изделия будут "дышать".

Правила длительного хранения трикотажа

Длительное хранение требует подготовки. Вещи должны быть чистыми и хорошо высушенными, иначе трикотаж может приобрести затхлый запах, а в худшем случае - стать местом размножения плесени.

Перед хранением одежду из натурального трикотажа нужно хорошо проветрить в течение суток. Шерстяные изделия рекомендуется просушить на солнце: теплые лучи выведут лишнюю влагу и уничтожат личинки моли.

Не рекомендуется использовать вакуумные пакеты для тонкого тонкого трикотажа: волокна могут сильно помяться. Использование вакуумных пакетов для шерстяных изделий исключено: из-за отсутствия циркуляции воздуха изделие может утратить свою пушистость.

Трикотажную одежду удобно хранить в кофрах. Они могут быть жесткими (идеальный вариант для одежды с декором) или мягкими кофрами-чехлами. Не заполняйте коробки до отказа: одежда не должна быть спрессована.

Еще несколько советов по хранению трикотажных вещей

  • Трикотаж должен храниться вдали от источников тепла.
  • Складывание вещей: не сгибайте их пополам. Лучше оставить вещь развернутой, рукава положить друг на друга или вдоль полочки.
  • Трикотажные изделия лучше сворачивать в тубу.
  • Трикотажные вещи не нужно гладить при правильном уходе. Достаете вещь из шкафа, надеваете и наслаждаетесь.
  • Используйте средства от моли и пакетики с гранулами для поглощения запахов и конденсата.

Раньше мы уже писали, как вы портите свои вещи, когда неправильно их храните в шкафу.

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При написании материала использовались следующие источники: издания InStyle, Happy Organized Life, Woman and Home.

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