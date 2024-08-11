Важные секреты. Как хранить трикотаж, чтобы не испортить его

Трикотаж - это универсальная ткань, и она очень неприхотлива в хранении. Но даже трикотажные вещи благодаря неверному хранению можно испортить. Чего не нужно делать, чтобы ваши любимые кофточки и свитера не превратились в нечто вытянутое и бесформенное?

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку советов, которые научат вас правильно относиться к вашим трикотажным вещам и сохранить их как новенькими.

Особенности трикотажа

Организуя процесс хранения кофточек, джемперов и платьев, не стоит надеяться, что вязаное полотно почти не мнется. Также не следует думать, что, сложив все эти мягкие вещи кучей в шкафу, вы сможете легко их вытащить и просто надеть. На такой одежде, особенно при длительном хранении, могут появиться заломы и неприятные складки, которые трудно устранить.

Еще одна изюминка трикотажного полотна: оно обладает способностью растягиваться. Поэтому не рекомендуется вешать трикотаж на плечики - высока вероятность деформации и провисание под собственным весом.

Современный трикотаж - это синтетические и натуральные волокна. Для моли нет разницы, есть меховое пальто или кофточку из шерсти. Длительное хранение должно включать средства с антимолевым эффектом, периодическое проветривание и проверку одежды.

Как хранить трикотаж в шкафу

Прислушайтесь к следующим рекомендациям, и ваши трикотажные вещи будут служить долго:

Для трикотажа в шкафу лучше выделить отдельную полку.

Полку удобно разделить на секции с помощью вертикальных разделителей - так стопка из трикотажа будет более устойчивой.

Вещи на полке нужно аккуратно складывать, не трамбуя их - они не должны быть спрессованы, чтобы избежать складок и потери формы.

Стопку на полке формируйте по правилу: самые тяжелые вещи должны лежать снизу, самые легкие - сверху.

Соблюдайте правила: не более трех плотных объемных свитеров в одной стопке. Прокладывайте каждый из них бумажной салфеткой - так изделия будут "дышать".

Правила длительного хранения трикотажа

Длительное хранение требует подготовки. Вещи должны быть чистыми и хорошо высушенными, иначе трикотаж может приобрести затхлый запах, а в худшем случае - стать местом размножения плесени.

Перед хранением одежду из натурального трикотажа нужно хорошо проветрить в течение суток. Шерстяные изделия рекомендуется просушить на солнце: теплые лучи выведут лишнюю влагу и уничтожат личинки моли.

Не рекомендуется использовать вакуумные пакеты для тонкого тонкого трикотажа: волокна могут сильно помяться. Использование вакуумных пакетов для шерстяных изделий исключено: из-за отсутствия циркуляции воздуха изделие может утратить свою пушистость.

Трикотажную одежду удобно хранить в кофрах. Они могут быть жесткими (идеальный вариант для одежды с декором) или мягкими кофрами-чехлами. Не заполняйте коробки до отказа: одежда не должна быть спрессована.

Еще несколько советов по хранению трикотажных вещей