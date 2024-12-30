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Красиві короткі привітання з Новим роком 2025 у віршах для СМС

Найкращі короткі віршовані привітання з Новим роком 2025 (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Новий рік - час теплих слів та щирих побажань. Якщо ви шукаєте короткі, але красиві привітання у віршах для СМС, повідомлення в Viber, Telegram чи Facebook, то ця добірка саме для вас.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує найкращі віршовані побажання з Новим роком 2025, які можна відправити батькам, дітям, друзям, рідним та колегам.

Привітання з Новим роком для батьків

*** 

Рік Новий хай буде вдалим,

Здоров'я міцним, настрій - гарним!

***

За тепло, любов і вашу ласку,

Вам низький уклін і щира шана.

Хай Новий рік несе вам тільки казку,

І збудуться всі ваші бажання!

*** 

З Новим роком, мамо й тато,

Хай буде щастя вам багато!

Здоров'я міцного, довгих літ,

І хай Господь вас боронить від бід!

*** 

Нехай цей рік, що вже ступає,

Вам тільки радість дарує,

А все погане хай минає,

І серце ваше не сумує!

*** 

З Новим роком, мамо і тато,

Хай буде злагода у вас!

Хай рік Новий приносить вам багато

Здоров'я й щастя кожен час!

*** 

Привітання з Новим роком для дітей 

З Новим роком, любі діти!

Хай вам сонце щиро світить!

*** 

З Новим роком!

Здійснення мрій, сміху і дива,

Щоб радість у твоєму серці жила!

*** 

З Новим роком, сонечко моє,

Хай щастя тобі цей рік принесе!

Здоров'я, радості, тепла,

І щоб удача поруч йшла!

*** 

З Новим роком!

Хай рік цей буде світлим, ясним,

І кожен день - прекрасним!

*** 

Моя дитино, зіронько моя,

Хай радість в серці завжди сія!

З Новим роком!

Привітання з Новим роком для колег

*** 

Успіхів в справах, злетів в кар'єрі,

Завжди досягай мети,

Хай не буде ніяких бар'єрів,

І завжди в усьому щастить!

*** 

Новий рік - нові звершення.

Хай буде праця в задоволення!

*** 

З Новим роком, колего,

Хай буде злагода і мир!

*** 

З Новим роком, колего, вітаю,

Успіхів, радості в справах бажаю!

*** 

Хай рік Новий буде вдалим та плідним,

А кожен день - цікавим та вигідним!

*** 

З Новим роком, колего, вітаю знов і знов,

Хай буде в серці щастя та любов!

Привітання з Новим роком для родичів 

*** 

З Новим роком вас вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Хай 2025-й буде вдалим,

Радісним і дуже гарним!

*** 

З Новим роком, рідні, милі,

Здорові будьте і щасливі!

*** 

З Новим роком!

Хай душа співає,

І радість серце зігріває!

*** 

Хай рік Новий вам подарує

Надію, віру та любов!

*** 

Хай рік Новий добробут принесе,

І радість в серці вашому цвіте!

*** 

Хай в житті панує диво,

І кожен день буде щасливим!

З Новим роком!

Привітання з Новим роком для друзів

*** 

Подруго моя, люба, вітаю,

Успіхів та радості в Новому році бажаю

*** 

Хай рік Новий принесе нам здійснення мрій,

І дружба наша з кожним днем міцніє!

*** 

З Новим роком, друже, щиро вітаю,

Натхнення та успіхів тобі бажаю!

*** 

Подруго, хай рік цей буде яскравим,

Наповнений радістю та незабутніми враженнями!

*** 

З Новим роком, друже! Хай щастить,

І все задумане здійсниться вмить!

*** 

Хай рік Новий несе тобі багато втіх,

І хай лунає всюди твій веселий сміх!

*** 

 З Новим роком, друже мій, вітаю,

Щастя, радості тобі бажаю.

Хай рік Новий принесе здійснення мрій,

І буде сповнений яскравих подій!

*** 

Подруго моя, з Новим роком вітаю,

Всього найкращого тобі бажаю.

Хай рік цей буде сповнений тепла,

Й щоб доля твоя світлою була!

До речі, раніше ми писали про те, як гарно упакувати новорічний подарунок.

А також розповідали про 5 містичних місць, де загадують бажання.

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