Красивые короткие поздравления с Новым годом 2025 в стихах для СМС

Поздравления с Новым годом для родителей

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Рік Новий хай буде вдалим,

Здоров'я міцним, настрій - гарним!

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За тепло, любов і вашу ласку,

Вам низький уклін і щира шана.

Хай Новий рік несе вам тільки казку,

І збудуться всі ваші бажання!

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З Новим роком, мамо й тато,

Хай буде щастя вам багато!

Здоров'я міцного, довгих літ,

І хай Господь вас боронить від бід!

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Нехай цей рік, що вже ступає,

Вам тільки радість дарує,

А все погане хай минає,

І серце ваше не сумує!

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З Новим роком, мамо і тато,

Хай буде злагода у вас!

Хай рік Новий приносить вам багато

Здоров'я й щастя кожен час!

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Привітання з Новим роком для дітей

З Новим роком, любі діти!

Хай вам сонце щиро світить!

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З Новим роком!

Здійснення мрій, сміху і дива,

Щоб радість у твоєму серці жила!

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З Новим роком, сонечко моє,

Хай щастя тобі цей рік принесе!

Здоров'я, радості, тепла,

І щоб удача поруч йшла!

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З Новим роком!

Хай рік цей буде світлим, ясним,

І кожен день - прекрасним!

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Моя дитино, зіронько моя,

Хай радість в серці завжди сія!

З Новим роком!

Поздравления с Новым годом для коллег

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Успіхів в справах, злетів в кар'єрі,

Завжди досягай мети,

Хай не буде ніяких бар'єрів,

І завжди в усьому щастить!

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Новий рік - нові звершення.

Хай буде праця в задоволення!

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З Новим роком, колего,

Хай буде злагода і мир!

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З Новим роком, колего, вітаю,

Успіхів, радості в справах бажаю!

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Хай рік Новий буде вдалим та плідним,

А кожен день - цікавим та вигідним!

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З Новим роком, колего, вітаю знов і знов,

Хай буде в серці щастя та любов!

Поздравления с Новым годом для родственников

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З Новим роком вас вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Хай 2025-й буде вдалим,

Радісним і дуже гарним!

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З Новим роком, рідні, милі,

Здорові будьте і щасливі!

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З Новим роком!

Хай душа співає,

І радість серце зігріває!

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Хай рік Новий вам подарує

Надію, віру та любов!

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Хай рік Новий добробут принесе,

І радість в серці вашому цвіте!

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Хай в житті панує диво,

І кожен день буде щасливим!

З Новим роком!

Поздравления с Новым годом для друзей

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Подруго моя, люба, вітаю,

Успіхів та радості в Новому році бажаю

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Хай рік Новий принесе нам здійснення мрій,

І дружба наша з кожним днем міцніє!

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З Новим роком, друже, щиро вітаю,

Натхнення та успіхів тобі бажаю!

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Подруго, хай рік цей буде яскравим,

Наповнений радістю та незабутніми враженнями!

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З Новим роком, друже! Хай щастить,

І все задумане здійсниться вмить!

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Хай рік Новий несе тобі багато втіх,

І хай лунає всюди твій веселий сміх!

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З Новим роком, друже мій, вітаю,

Щастя, радості тобі бажаю.

Хай рік Новий принесе здійснення мрій,

І буде сповнений яскравих подій!

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Подруго моя, з Новим роком вітаю,

Всього найкращого тобі бажаю.

Хай рік цей буде сповнений тепла,

Й щоб доля твоя світлою була!