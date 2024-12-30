Красивые короткие поздравления с Новым годом 2025 в стихах для СМС

Новый год - время теплых слов и искренних пожеланий. Если вы ищете короткие, но красивые поздравления в стихах для СМС, сообщения в Viber, Telegram или Facebook, то эта подборка именно для вас.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает лучшие стихотворные пожелания с Новым годом 2025, которые можно отправить родителям, детям, друзьям, родным и коллегам.
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Рік Новий хай буде вдалим,
Здоров'я міцним, настрій - гарним!
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За тепло, любов і вашу ласку,
Вам низький уклін і щира шана.
Хай Новий рік несе вам тільки казку,
І збудуться всі ваші бажання!
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З Новим роком, мамо й тато,
Хай буде щастя вам багато!
Здоров'я міцного, довгих літ,
І хай Господь вас боронить від бід!
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Нехай цей рік, що вже ступає,
Вам тільки радість дарує,
А все погане хай минає,
І серце ваше не сумує!
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З Новим роком, мамо і тато,
Хай буде злагода у вас!
Хай рік Новий приносить вам багато
Здоров'я й щастя кожен час!
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Привітання з Новим роком для дітей
З Новим роком, любі діти!
Хай вам сонце щиро світить!
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З Новим роком!
Здійснення мрій, сміху і дива,
Щоб радість у твоєму серці жила!
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З Новим роком, сонечко моє,
Хай щастя тобі цей рік принесе!
Здоров'я, радості, тепла,
І щоб удача поруч йшла!
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З Новим роком!
Хай рік цей буде світлим, ясним,
І кожен день - прекрасним!
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Моя дитино, зіронько моя,
Хай радість в серці завжди сія!
З Новим роком!
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Успіхів в справах, злетів в кар'єрі,
Завжди досягай мети,
Хай не буде ніяких бар'єрів,
І завжди в усьому щастить!
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Новий рік - нові звершення.
Хай буде праця в задоволення!
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З Новим роком, колего,
Хай буде злагода і мир!
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З Новим роком, колего, вітаю,
Успіхів, радості в справах бажаю!
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Хай рік Новий буде вдалим та плідним,
А кожен день - цікавим та вигідним!
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З Новим роком, колего, вітаю знов і знов,
Хай буде в серці щастя та любов!
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З Новим роком вас вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай 2025-й буде вдалим,
Радісним і дуже гарним!
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З Новим роком, рідні, милі,
Здорові будьте і щасливі!
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З Новим роком!
Хай душа співає,
І радість серце зігріває!
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Хай рік Новий вам подарує
Надію, віру та любов!
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Хай рік Новий добробут принесе,
І радість в серці вашому цвіте!
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Хай в житті панує диво,
І кожен день буде щасливим!
З Новим роком!
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Подруго моя, люба, вітаю,
Успіхів та радості в Новому році бажаю
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Хай рік Новий принесе нам здійснення мрій,
І дружба наша з кожним днем міцніє!
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З Новим роком, друже, щиро вітаю,
Натхнення та успіхів тобі бажаю!
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Подруго, хай рік цей буде яскравим,
Наповнений радістю та незабутніми враженнями!
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З Новим роком, друже! Хай щастить,
І все задумане здійсниться вмить!
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Хай рік Новий несе тобі багато втіх,
І хай лунає всюди твій веселий сміх!
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З Новим роком, друже мій, вітаю,
Щастя, радості тобі бажаю.
Хай рік Новий принесе здійснення мрій,
І буде сповнений яскравих подій!
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Подруго моя, з Новим роком вітаю,
Всього найкращого тобі бажаю.
Хай рік цей буде сповнений тепла,
Й щоб доля твоя світлою була!
Кстати, ранее мы писали о том, как красиво упаковать новогодний подарок.
А также рассказывали о 5 мистических местах, где загадывают желания.