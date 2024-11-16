"Красива маленька баночка". Дерматолог назвала абсолютно непотрібний вам косметичний засіб

Реклама обіцяє, що скраб для губ, - це той засіб, без якого не зможе обійтися жодна жінка. Та чи потрібна ця маленька баночка вам? Чи допоможе вона губам?

Що обіцяють в рекламі скрабу для губ

Скраб для губ, або пілінг, - це косметичний продукт, призначений для ексфоліації, очищення та прискорення регенерації шкіри губ.

Зазвичай він містить у своєму складі дрібні абразивні частинки, які сприяють фізичному відлущуванню сухої та ороговілої шкіри, тим самим вирівнюючи текстуру губ. На відміну від пілінгу для обличчя склад скрабу для губ повинен бути повністю натуральним.

Жінок запевняють, що скраб для губ:

сприяє пом'якшенню шкіри;

глибоко зволожує губи;

покращує колір та вирівнює текстуру губ;

відлущує відмерлі частинки епідермісу; підвищує ефективність інших засобів догляду;

перешкоджає утворенню тріщин на губах;

готує шкіру до нанесення макіяжу.

Що треба знати про скраб для губ

"Красива маленька баночка з медовим або ягідним скрабом обіцяє видалити суху шкіру, що омертвіла, і відкрити світові ваші м'які і прекрасні губи", - розповіла Ольга.

"Ефект, який намагаються продати вам в косметичному магазині, досягається за рахунок наявності в скрабі частинок, що відлущують. З таким же успіхом ви можете взяти півложки цукру і змішати його з вашим бальзамом для губ або кремом, суміш нанести на губи і злегка помасажувати, а потім змити", - додала вона.

"Інший варіант - використовувати ваш звичайний скраб для обличчя, наприклад, з подрібненими кісточками абрикоса. Так само нанесіть його на губи, злегка помасажуйте і змийте. Після відлущування процедур не забудьте змастити губи гігієнічною помадою або бальзамом", - радить експертка.