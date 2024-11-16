"Красивая маленькая баночка". Дерматолог назвала совершенно ненужное вам косметическое средство
Реклама обещает, что скраб для губ, - это то средство, без которого не сможет обойтись ни одна женщина. Нужна ли эта маленькая баночка вам? Поможет ли она губам?
На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) ответила известная дерматолог Ольга Тарнавская.
Что обещают в рекламе скраба для губ
Скраб для губ, или пилинг, - это косметический продукт, предназначенный для эксфолиации, очищения и ускорения регенерации кожи губ.
Обычно он содержит в своем составе мелкие абразивные частицы, способствующие физическому отшелушиванию сухой и ороговевшей кожи, тем самым выравнивая текстуру губ.
Женщин уверяют, что скраб для губ:
- способствует смягчению кожи;
- глубоко увлажняет губы;
- улучшает цвет и выравнивает текстуру губ;
- отшелушивает отмершие частицы эпидермиса; повышает эффективность других средств ухода;
- препятствует образованию трещин на губах;
- готовит кожу к нанесению макияжа.
Что нужно знать о скрабе для губ
"Красивая маленькая баночка с медовым или ягодным скрабом обещает удалить омертвевшую сухую кожу и открыть миру ваши мягкие и прекрасные губы", - рассказала Ольга.
"Эффект, который пытаются продать вам в косметическом магазине, достигается за счет наличия в скрабе отшелушивающих частиц. С таким же успехом вы можете взять полуложки сахара и смешать его с вашим бальзамом для губ или кремом, смесь нанести на губы и слегка помассировать, а потом смыть", - добавила она.
"Другой вариант - использовать ваш обычный скраб для лица, например, с измельченными косточками абрикоса. Так же нанесите его на губы, слегка помассируйте и смойте. После отшелушивания процедур не забудьте смазать губы гигиенической помадой или бальзамом", - советует эксперт.
Кстати, врач рассказал, что будет, если делиться своим полотенцем.
Также дерматолог назвала главную ошибку, которую все совершают при нанесении крема на лицо.
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