"Красивая маленькая баночка". Дерматолог назвала совершенно ненужное вам косметическое средство

Реклама обещает, что скраб для губ, - это то средство, без которого не сможет обойтись ни одна женщина. Нужна ли эта маленькая баночка вам? Поможет ли она губам?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) ответила известная дерматолог Ольга Тарнавская.

Что обещают в рекламе скраба для губ

Скраб для губ, или пилинг, - это косметический продукт, предназначенный для эксфолиации, очищения и ускорения регенерации кожи губ.

Обычно он содержит в своем составе мелкие абразивные частицы, способствующие физическому отшелушиванию сухой и ороговевшей кожи, тем самым выравнивая текстуру губ.

Женщин уверяют, что скраб для губ:

способствует смягчению кожи;

глубоко увлажняет губы;

улучшает цвет и выравнивает текстуру губ;

отшелушивает отмершие частицы эпидермиса; повышает эффективность других средств ухода;

препятствует образованию трещин на губах;

готовит кожу к нанесению макияжа.

Что нужно знать о скрабе для губ

"Красивая маленькая баночка с медовым или ягодным скрабом обещает удалить омертвевшую сухую кожу и открыть миру ваши мягкие и прекрасные губы", - рассказала Ольга.

"Эффект, который пытаются продать вам в косметическом магазине, достигается за счет наличия в скрабе отшелушивающих частиц. С таким же успехом вы можете взять полуложки сахара и смешать его с вашим бальзамом для губ или кремом, смесь нанести на губы и слегка помассировать, а потом смыть", - добавила она.

"Другой вариант - использовать ваш обычный скраб для лица, например, с измельченными косточками абрикоса. Так же нанесите его на губы, слегка помассируйте и смойте. После отшелушивания процедур не забудьте смазать губы гигиенической помадой или бальзамом", - советует эксперт.