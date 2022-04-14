Красим яйца к Пасхе луковой шелухой и зеленкой: результат вас поразит
Скриншот видео: Так будут выглядеть яйца, окрашенные шелухой и зеленкой
Классический способ окрашивания яиц к Пасхе с помощью луковой шелухи (цибулиння) знают многие.
А вот зачем здесь зеленка - смотрите ниже в нашем материале Styler.
Что нужно:
- яйца
- вода
- шелуха лука;
- флакон зеленки;
- салфетки, газета, банка, ложка.
Процесс крашения:
- Залейте луковую шелуху водой и проварите в течение 15 минут.
- Положите готовые яйца в горячий отвар и полностью закройте шелухой, дайте постоять.
- Тем временем возьмите пол-литра воды температурой 40 градусов, налейте ее в литровую банку. Также понадобится ложка, салфетки, бумага или газета, перчатки и конечно - зеленка.
- Вылейте половину флакона зеленки в воду. Кладите по два яйца в воду с зеленкой, ждите по 10 минут, доставайте и вытирайте салфеткой.
- Яйца приобретут невероятно насыщенный багровый цвет.
Скриншот
Смотрите на видео, как это сделать:
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