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Красим яйца к Пасхе луковой шелухой и зеленкой: результат вас поразит

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 15:25
Красим яйца к Пасхе луковой шелухой и зеленкой: результат вас поразит Скриншот видео: Так будут выглядеть яйца, окрашенные шелухой и зеленкой
Автор: Светлана Мащенко

Классический способ окрашивания яиц к Пасхе с помощью луковой шелухи (цибулиння) знают многие.

А вот зачем здесь зеленка - смотрите ниже в нашем материале Styler.

Что нужно:

  • яйца
  • вода
  • шелуха лука;
  • флакон зеленки;
  • салфетки, газета, банка, ложка.

Процесс крашения:

  1. Залейте луковую шелуху водой и проварите в течение 15 минут.
  2. Положите готовые яйца в горячий отвар и полностью закройте шелухой, дайте постоять.
  3. Тем временем возьмите пол-литра воды температурой 40 градусов, налейте ее в литровую банку. Также понадобится ложка, салфетки, бумага или газета, перчатки и конечно - зеленка.
  4. Вылейте половину флакона зеленки в воду. Кладите по два яйца в воду с зеленкой, ждите по 10 минут, доставайте и вытирайте салфеткой.
  5. Яйца приобретут невероятно насыщенный багровый цвет.

Красим яйца к Пасхе луковой шелухой и зеленкой: результат вас поразитСкриншот

Смотрите на видео, как это сделать:

Ранее мы писали, из каких дрожжей надо печь паски.

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