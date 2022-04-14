Фарбуємо яйця до Великодня цибулинням і зеленкою: результат вас вразить
Скріншот відео: Так будуть виглядати яйця, пофарбовані лушпинням і зеленкою
Класичний спосіб фарбування яєць до Великодня за допомогою лушпиння цибулі (цибулиння) знає багато хто.
А от навіщо тут зеленка - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
Що потрібно:
- яйця
- вода
- лушпиння цибулі;
- флакон зеленки;
- серветки, газета, банка, ложка.
Процес фарбування:
- Залийте цибулиння водою і проваріть протягом 15 хвилин.
- Покладіть вже готові яйця у гарячий відвар і повністю закрийте лушпинням, дайте постояти.
- Тим часом візьміть півлітра води температурою 40 градусів, налийте її у літрову банку. Також знадобиться ложка, серветки, папір чи газета, рукавички і звісно - зеленка.
- Вилийте половину флакона зеленки у воду. Кладіть по два яйця у воду з зеленкою, чекайте по 10 хвилин, діставайте і витирайте серветкою.
- Яйця набудуть неймовірно насиченого багряного кольору.
Скріншот
Дивіться на відео, як це зробити:
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