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Фарбуємо яйця до Великодня цибулинням і зеленкою: результат вас вразить

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Четвер 14 квітня 2022 15:25
Фарбуємо яйця до Великодня цибулинням і зеленкою: результат вас вразить Скріншот відео: Так будуть виглядати яйця, пофарбовані лушпинням і зеленкою
Автор: Світлана Мащенко

Класичний спосіб фарбування яєць до Великодня за допомогою лушпиння цибулі (цибулиння) знає багато хто.

А от навіщо тут зеленка - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Що потрібно:

  • яйця
  • вода
  • лушпиння цибулі;
  • флакон зеленки;
  • серветки, газета, банка, ложка.

Процес фарбування:

  1. Залийте цибулиння водою і проваріть протягом 15 хвилин.
  2. Покладіть вже готові яйця у гарячий відвар і повністю закрийте лушпинням, дайте постояти.
  3. Тим часом візьміть півлітра води температурою 40 градусів, налийте її у літрову банку. Також знадобиться ложка, серветки, папір чи газета, рукавички і звісно - зеленка.
  4. Вилийте половину флакона зеленки у воду. Кладіть по два яйця у воду з зеленкою, чекайте по 10 хвилин, діставайте і витирайте серветкою.
  5. Яйця набудуть неймовірно насиченого багряного кольору.

Фарбуємо яйця до Великодня цибулинням і зеленкою: результат вас вразитьСкріншот

Дивіться на відео, як це зробити:

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