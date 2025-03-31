Кращий спосіб, який допоможе вибрати ідеальну форму брів

Правильна форма брів може кардинально змінити вигляд обличчя, підкреслити риси та зробити погляд виразнішим. Брови повинні гармоніювати з типом обличчя. Які брови ідеально пасуватимуть саме вам?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Good housekeeping .

Як вибрати форму брів

Бровіст Келлі Бейкер розповіла, що є широкий вибір форм брів.

Найкращим правилом для вибору форми брів є робота з природними рисами обличчя. Хорошим прикладом того, яка форма брів найкраще підходить для обличчя, є надання вам вигляду, протилежного вашим рисам.

Вона пояснює, що дугоподібні брови підійдуть для круглого обличчя, тоді як для овального обличчя можуть підійти прямі брови.

Загалом ми прагнемо домогтися розміру та підняти брови незалежно від того, яке у вас кругле, серцеподібне чи овальне обличчя.

Ще один фактор, на який слід звернути увагу при формуванні брів, це відстань і товщина. Важливо підтримувати правильний баланс - забезпечити достатній простір між бровами й очима, щоб уникнути важкого вигляду, зберігаючи при цьому м’яку дугу для ефекту молодості та підтягнутості.

Стиліст Санія Вучетай розповів, що тонкі брови можуть додавати віку, тоді як ширші надають вам більш молодого вигляду.

До того ж важливо досягти ідентичного вигляду брів, а це можна зробити завдяки послідовності та невеликій допомозі картування брів.

Що таке картування брів?

Процес, який використовується експертами з брів, картування брів - це система, у якій створюється посібник, який допомагає визначити ідеальну початкову точку, дугу та кінцеву точку для кожної брови.

Цей процес дещо складний, але корисний для тих, хто бажає досягти ефекту ідеальних симетричних брів. Це, по суті, створення ваших власних інструкцій щодо "заповнення".

У цьому прийомі для нанесення макіяжу візажисти використовують техніку формування брів, яка включає визначення орієнтирів - щоб "намітити", де брови повинні починатися і де закінчуватися, а також де мають йти дуги.

За словами Бейкера, щоб створити ідеальну форму брів, варто дотримуватись цих ключових кроків:

Приклавши олівець до зовнішнього куточка носа, позначте внутрішній нижній куточок брови з кожного боку - це початок брів

Далі слід вирівняти олівець під кутом від куточка носа до кінця брови та позначити розташування

Щоб окреслити дуги, тримайте олівець під кутом від зовнішнього кута носа до зовнішньої сторони райдужної оболонки. Місце, куди торкається кінчик олівця, має бути найвищою точкою арки

Після того, як початок, дуга та кінець кожної брови позначені олівцем, слід окреслити нижню частину брови, з’єднуючи першу точку з кінчиком

Далі варто ретельно промалювати брови - це дозволить краще їх заповнити

Картування брів (фото: goodhousekeeping.com)

Як підтримувати форму брів в домашніх умовах

Варто звернутися до фахівця з брів, щоб отримати базову форму брів, а тільки потім підтримувати форму, вищипуючи брови, коли вони відростуть.

Заповнюйте прогалини - використовуйте олівець, тіні або гель, щоб зробити брови виразнішими. Вибирайте відтінок, максимально близький до вашого натурального.

Гель або віск для фіксації - щоб брови тримали форму протягом дня, зафіксуйте їх прозорим або відтінковим гелем. Якщо видалити надто багато волосків, брови можуть втратити природну форму та рости нерівномірно.